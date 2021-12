Seelze

Die Abfallwirtschaft Region Hannover holt zwischen Montag, 10. Januar, und Freitag, 21. Januar, an den Bioabfuhrtagen die Weihnachtsbäume ab. Wer den Aha-Service in Anspruch nehmen möchte, kann seinen Weihnachtsbaum abgeschmückt am jeweiligen Abfuhrtag an die Gehwegkante legen.

Vorkehrungen treffen

Damit die Bäume in die Müllfahrzeuge passen, müssen sie ab einer Länge von anderthalb Metern halbiert werden. Zudem sollen laut Aha die Äste gebündelt und Baumstämme nicht dicker als 15 Zentimeter sein. Da die Tannenbäume teilweise zu Kompost verarbeitet werden, ist es besonders wichtig, dass sich kein Baumschmuck mehr daran befindet.

Von Heike Baake