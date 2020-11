Letter

Wie die Polizeidirektion aus Hannover erst jetzt mitteilt, hat sich bereits am Donnerstag, 22. Oktober, an der Lange-Feld-Straße in Letter eine Unfallflucht ereignet, bei der ein 64-jähriger Fahrgast eines Linienbusses schwere Verletzungen erlitten hat.

Der Fahrer eines silberfarbenen Kleinwagens wollte gegen 11.45 Uhr aus der Brandenburger Straße nach links auf die Lange-Feld-Straße abbiegen, berichtet die Polizei. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines vorbeifahrenden Linienbusses, der in Richtung Seelze unterwegs war. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der Busfahrer scharf bremsen. Durch das Bremsmanöver stürzte ein 64-jähriger Fahrgast und verletzte sich schwer. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des silberfarbenen Kleinwagens sein Fehlverhalten durchaus bemerkt hat, da er unmittelbar stark beschleunigte und mit hoher Geschwindigkeit davon fuhr. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (05 11) 1 09 18 88 zu melden.

Von Sandra Remmer