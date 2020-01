Letter

Autoknacker haben zwischen Mittwoch, 1. Januar, und Montag, 6. Januar, versucht, an der Straße Lampehof 1 in Letter einen Mercedes SLK aufzuhebeln. Wie die Polizei mitteilte, blieb es bei dem Versuch. Allerdings verursachten die Täter dabei einen Schaden von 1000 Euro an der Fahrertür. Die Polizei Seelze hofft auf Zeugen und nimmt unter Telefon (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner