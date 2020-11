Letter

Mit 1,47 Promille Alkohol im Blut war ein 44-jähriger Letteraner unterwegs, als er am Freitag um 6.47 Uhr mit seinem Transporter in eine Verkehrskontrolle am Dieselweg in Letter geriet, teilt die Polizei Seelze mit. Die Polizeibeamten ordneten nach einem positiven Atemalkoholtest eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren ein. rem

Von Sandra Remmer