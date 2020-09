Lohnde

Ein Autofahrer hat am Freitag gegen 9 Uhr in der Calenberger Straße in Lohnde die Vorfahrt eines Pedelecs missachtet. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 48-jährige Fahrer offenbar den 80-jährigen Pedelec-Fahrer übersehen. Bei dem Unfall blieb der 80-Jährige unverletzt. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen kann die Polizei noch nicht beziffern.

Von Thomas Tschörner