Dedensen

Autoknacker haben am Mittwoch gegen 3.40 Uhr an der Straße Am Bahnhof eine Seitenscheibe eines Porsche eingeschlagen, berichtet die Polizei. Aus dem Wagen entwendeten sie eine Tasche. Dabei lösten die Unbekannten die akustische und optische Alarmanlage des Fahrzeugs aus. Den Schaden schätzen die Beamten auf circa 2200 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 827115 entgegen.

Von Thomas Tschörner