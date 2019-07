Harenberg/Velber

Zwei BMW der Einer-Serie sind in der Nacht zu Mittwoch in Harenberg gewaltsam aufgebrochen worden, teilt die Polizei mit. Die Autoknacker bauten aus den an der Straße Tewenberg/Ecke Düsterstraße und der Straße Im Tale/Ecke Elbeweg geparkten Autos jeweils das Lenkrad samt eingebautem Airbag aus. Der Schaden wird pro Wagen auf rund 2500 Euro geschätzt.

Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch haben Diebe von einem grauen Mercedes Benz der B-Klasse den Mercedesstern einschließlich dem darin befindlichen Abstandswarner im Wert von circa 2000 Euro entwendet. Der Wagen war an der Straße An der Eiche 5b geparkt.

Die Ermittler suchen in allen drei Fällen Zeugen, die die Polizei Seelze unter (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner