Velber

Bernd Ellerbrock, Autor und Fotograf aus Velber, bleibt Wasser- und Schifffahrtsthemen treu. In seinem neuen Buch „Schwarze Gesellen auf dem Rhein – Flotten-Agitprop Anno 1900“ berichtet er über eine ungewöhnliche Marine-Mission. Praktisch zu Werbezwecken für die Flotte fuhren zur damals Torpedoboote den Rhein hinauf und wurden von den Menschen begeistert empfangen. Der Buchtitel rührt daher, dass die Boote für Nacht- und Nebelangriffe komplett schwarz gestrichen waren und deshalb im Volksmund die Bezeichnung „Schwarze Gesellen“ erhalten hatten.

Ansichtskarte gab Anstoß zum Buch

Das Cover des neuen Buches. Quelle: privat

Anzeige

Zuletzt hatte Ellerbrock die Bücher „Der Mittellandkanal – 325 Kilometer Wasserstraße von A bis Z“ (2016) und „Der Dortmund-Ems-Kanal – 265 Kilometer Wasserstraße von A bis Z“ (2017) veröffentlicht. Auf die Fahrt von Torpedobooten auf dem Rhein, die längst in Vergessenheit geraten war, sei er zufällig gestoßen, berichtet der Autor. „Mir fiel eine Ansichtskarte in die Hände, die damals anlässlich dieser Propagandafahrt erschienen ist.“ Dies habe ihn stutzig gemacht. Denn militärisch sei die Fahrt sinnlos gewesen und eigentlich hätten die hochseetauglichen Kriegsschiffe auf dem Rhein auch nichts zu suchen gehabt.

Weitere HAZ+ Artikel

Eine Ansichtskarte aus dem Jahr 1900, die Bezug auf die Fahrt der Torpedoboote auf dem Rhein nimmt. Quelle: privat

Rund eineinhalb Jahre mit Thema beschäftigt

Ellerbrocks Neugier war geweckt. Etwa eineinhalb Jahre beschäftigte er sich intensiv mit dem Thema. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Rhein-Fahrt der Torpedoboote letztlich um eine Werbeaktion des damaligen Reichsmarineamtes unter Alfred Tirpitz – mit dem Ziel, die Vergrößerung der Flotte der Bevölkerung und Entscheidungsträgern schmackhaft zu machen. Insgesamt steuerten die Boote 49 Orte entlang des Rheins an. Die gut organisierte Propagandafahrt führte ab Ende April 1900 von der holländischen Grenze bis nach Karlsruhe und wieder zurück. Die etwa 1000 Kilometer lange Tour kam gut an, die Marine wurde überall begeistert begrüßt. Und auch für die jungen Offiziere, die die Boote meist im Dienstgrad eines Oberleutnants kommandierten, lohnte sich die Sache. Wie Ellerbrock dank einer in einem Liederbuch gefundenen handschriftlichen Namensliste der Teilnehmer herausfand, legten alle in den Folgejahren Bilderbuchkarrieren hin.

Material und Fotos fand der Autor unter anderem im Bundesarchiv in Freiburg, wo die Originalakte des Reichsmarineamtes aufbewahrt wird, sowie in Kommunalarchiven der Orte, wo die Flotille Station machte. Eine Fundgrube war auch die damalige Presse-Berichterstattung. Dazu kamen Dokumente, die Ellerbrock von Heimatforschern und Hobbyhistorikern zur Verfügung gestellt wurden.

Torpedoboote machen 1900 auch in Karlsruhe Station. Quelle: privat

Ellerbrock hat Strecke großteils selbst befahren

Für den Velberaner schloss sich dabei sogar der Kreis, weil er vor Jahren als Passagier eines Schubverbandes von Rotterdam bis Mannheim mitgefahren war. „Ich habe also fast die gesamte Strecke auf dem Rhein selbst schon einmal mit dem Schiff bereist.“ Parallel zu seiner Arbeit am Buch habe er Mittel- und Niederrhein als Radwanderer besucht.

Autor verlegt Buch selbst

Während Ellerbrock bei seinen beiden vorherigen Büchern noch einen Verlag finden konnte, war dies dem Autor bei den „Schwarzen Gesellen“ nicht vergönnt. Als Grund vermutet er, dass vielen Verlagen ein derartiges Nischenthema zu riskant erscheint. Zudem waren die Verleger an der Küste der Meinung, dass es doch ohnehin eine „rheinländische“ Geschichte sei, während die Rheinländer es eher als maritimes Thema und damit „norddeutsch“ werteten. Schließlich entschloss sich Ellerbrock, das Buch selbst zu veröffentlichen und es je nach Bedarf drucken zu lassen. Auch damit hat der Autor Erfahrung, sein Sachbuch über Reisen auf Frachtschiffen habe er auf demselben Weg publiziert. „Es ist mein bestverkauftes Buch überhaupt.“

Lesen Sie auch

Warum Bernd Ellerbrock Kultur nach Velber holt

Förderkreis Schöneres Velber hat neuen Vorsitzenden

Ellerbrock legt Buch über Dortmund-Ems-Kanal vor

Autor ist vom Verkaufserfolg überrascht

Ellerbrock veröffentlicht Buch über Mittellandkanal

Von Thomas Tschörner