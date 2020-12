Letter

Corona und Weihnachten – wie passt das zusammen? Für Sängerin Aylin Aiello ist das klar verbunden mit Sehnsucht und Verzicht auf das Zusammensein mit seinen Liebsten. Ihre Gedanken dazu hat sie in ihrem Lied „Mit dir“ verarbeitet, das ab sofort auf Youtube oder Spotify gehört werden kann. Komponiert hat sie das Stück gemeinsam mit ihren Kollegen Tobias Rehor und Frederik Bulthaup. „Die aktuelle Corona-Situation und auch die damit verbundenen Einschränkungen waren für uns der Anlass, zu diesem Thema ein Lied zu schreiben“, sagt Aiello.

Wegen Corona kommunizieren Frederik Bulthaup und Aylin Aiello derzeit nur digital. Quelle: Privat

Stimmübungen sind manchmal Zungenbrecher

Betroffen von der Pandemie ist auch ihre Tätigkeit als Honorarkraft bei der Musikschule Seelze. 16 Stunden in der Woche unterrichtet die ausgebildete Musikpädagogin – die derzeit außerdem eine Ausbildung zur Erzieherin absolviert – dort Gesang und Klavier. Aktuell nutzt sie einen Raum im Jugendzentrum an der Klöcknerstraße für den Unterricht. Und weil Präsenzunterricht wieder nicht erlaubt ist, steht ein aufgeklappter Laptop auf ihrem elektrischen Klavier. Live hinzu geschaltet ist Gesangsschülerin Amelie. Genauso, als wenn sie ihrer Schülerin direkt gegenüber sitzen würde, gibt Aylin Aiello Anweisungen und Anleitungen. „Vor dem Singen klopfen wir unseren Körper ab“, sagt die Musikerin und beginnt sodann, Arme und Beine durch rhythmisches Abklopfen zu aktivieren. Den Blick auf den Monitor gerichtet sieht Aiello, dass Schülerin Amelie es ihr gleichtut. Es folgen verschiedene Stimmübungen, und während Aiello auf dem E-Klavier unterschiedliche Tonfolgen spielt, singt Amelie ihr nach. Dabei erweist sich die sogenannte Weihnachtsmannübung „Hip Hip Ho Ho“ als echter Zungenbrecher.

Schüler nutzen Online-Funktionen

„Anfangs war ich echt überfordert mit der Methode des Online-Unterrichts“, sagt die Nachwuchsmusikerin. „Inzwischen finde ich aber immer mehr Funktionen in dem Programm“, so Aiello weiter. Auch ihre Schüler zwischen acht und 19 Jahren kämen immer besser damit zurecht. Insbesondere für kleine Kinder seien bildgebende Funktionen prima geeignet.

„Ich wünsche mir für 2021 ein Jahr mit ganz viel Musik“, sagt Aiello. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es in diesem Jahr eher ruhig gewesen, Livekonzerte mussten gegen solche im Internet ausgetauscht werden. Lediglich einen Liveauftritt auf einer Geburtstagsfeier unter freiem Himmel habe sie gehabt.

Zweite Single folgt Anfang des Jahres

Die Chance, dass Aylin Aiellos Wunsch in Erfüllung geht, steht gut. Zu Beginn des Jahres will sie ihre zweite Single veröffentlichen. „Nonna“ lautet der Titel des Songs, den die Musikerin ihrer Oma gewidmet hat. „Drei bis vier neue Songs will ich mindestens nächstes Jahr herausbringen“, nennt Aiello ihr persönliches Ziel. Ihr größter Wunsch dabei ist es, einmal im Radio gespielt zu werden, denn das erhöhe den Bekanntheitsgrad deutlich. Geplant hat sie auch, 2021 eigene Merchandiseartikel auf den Markt zu bringen. Angepasst an die Pandemie denkt sie dabei vor allem an Masken mit Aiello-Logo. Außerdem hat sie sich vorgenommen, die Aufnahmeprüfung für das Fach Popgesang an der Hochschule für Musik und Theater zu bestehen.

Von Sandra Remmer