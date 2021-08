Seelze

„Es bedeutet mir viel, was die Zuhörer von den Songs halten“, sagt Aylin Aiello. Besonders die Meinungen ihrer Freunde, Bekannten und der Familie seien ihr wichtig. Deshalb werde sie auch vor dem Konzert am Sonnabend, 7. August, im Biergarten „Hochsaison“ an der Marienwerderallee 3 aufgeregter sein als sonst.

Auf den um 19 Uhr beginnenden Auftritt in Seelze bereitet sich die junge Musikerin intensiv vor. Nach langer Corona-Pause, so berichtet sie, sei sie auch etwas aus der Übung. „Ich gehe die Songs oft durch, mache mir viele Gedanken, welche Gefühle ich reinbringen und wie ich sie interpretieren möchte.“ Nach Seelze kommt Aiello nicht mit ihrer Band, sondern nur mit ihrem Gitarristen Paul Nadler. „Es ist so derzeit einfacher zu proben“, erklärt sie.

Sängerin begleitet sich am Klavier

Aiello ist an der Musikschule Seelze als Lehrerin für Gesang und Klavier tätig und darüber hinaus verantwortlich für die Musicalacademy sowie den Kinderchor. Ihre erste Single „Mit dir“, die im Dezember erschien, beschäftigte sich mit dem Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen. „Sie wurde sogar im Radio gespielt“, sagt die Musikerin erfreut.

Im Biergarten wird Aiello aber ihre anderen beiden bereits erschienenen Singles erklingen lassen: Mit „Nono“ besingt sie ihre italienische Großmutter und mit „Ex“ blickt sie musikalisch mit ein bisschen Humor auf vergangene Beziehungen. „Ich spiele im Biergarten aber auch Klavier“, verspricht die Musikerin. Außerdem können sich die Konzertbesucher nicht nur auf Aiellos eigene Lieder freuen, sondern auch auf welche bekannter Interpreten. „Mit dabei ist ,Auf uns‘ von Andreas Bourani und ,Ich wünsch dir‘ von Sarah Connor“, verrät die Sängerin. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird um eine Spende gebeten.

Von Heike Baake