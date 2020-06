Letter

Die Musik begleitet die 21-jährige Aylin Aiello bereits seit zehn Jahren – und das in allen möglichen Formen. „Musik war schon in der Schule mein Lieblingsfach. Ich wusste immer, dass ich einmal Musiklehrerin werden will“, sagt die Letteranerin. Doch jetzt haben ihre vielfältigen Erfahrungen erst einmal zur Gründung einer Band geführt. Schon in der nächsten Woche – am Dienstag, 23. Juni – soll das erste Konzert über die Bühne gehen. Allerdings kann es wegen der Corona-Pandemie nur als Livestream verfolgt werden.

Ausbildung zur Musikmentorin

Aiello, die ihr Abitur in Neustadt machte, besuchte bis zur zehnten Klasse das Georg-Büchner-Gymnasium in Letter. Bereits 2014 machte sie neben der Schule an den Wochenenden eine Ausbildung zur Musikmentorin an der Landesmusikakademie Wolfenbüttel. Ein Jahr später trat sie in die Combo des Gymnasiums Letter ein und unterstützte den Schulchor tatkräftig.

Aiello sang auch bei Meli-Melo

Ihr Schulpraktikum machte Aiello 2015 bei Katharina Schories, die damals die Leiterin der Musical Academy und Gesangslehrerin der Musikschule Seelze war und Letztere inzwischen leitet. „Zwei Wochen lang konnte ich in sehr viele Bereiche reinschnuppern wie in die Musicalproduktion, verschiedene Chöre und A-cappella-Musik. Ich war damals schon sehr begeistert, wie viele unterschiedliche Formen Musik haben kann.“ Während des Praktikums entdeckte Schories auch Aiellos Gesangstalent. „Sie hat mich zufällig gehört, als ich in einem, wie ich dachte, unbeobachteten Moment am Klavier saß und gesungen habe.“ Dann sei alles schnell gegangen. Sie trat dem in Seelze bekannten Gesangsensemble Meli-Melo bei, das Schories gegründet hatte, und reiste sogar mit zu einem Auftritt nach Frankreich.

Musikerin hat viele Erfahrungen gesammelt

„Ich habe mir immer viel selbst beigebracht. Daher ist mein Gehör recht gut ausgeprägt, und ich lerne schnell“, sagt Aiello, die sich Grundkenntnisse des Klavierspielens selbst lehrte. Motiviert und begeistert war sie bis vergangenes Jahr Mitglied der Musical Academy, nahm Gesangs-, Klavier- und Saxofonunterricht. Seit einem Jahr ist sie Mitglied des Saxofonensembles Saxess, das unter anderem beim Frühjahrsempfang der Stadt Seelze auftrat. „Ich liebe Musik und bin der Meinung, dass man sich die Vielseitigkeit selbst beibringen kann. Ich wollte schon immer ganz viel Verschiedenes ausprobieren und die bestmöglichen Erfahrungen daraus mitnehmen“, sagt sie.

So ist Aiello seit 2015 auch fester Bestandteil des Ensembles der Deisterfreilichtbühne. In Barsinghausen spielte sie bereits Hauptrollen in „ Peter Pan“, „ Mulan“ und „Aladin und die Wunderlampe“. Letzteres Stücke hätte eigentlich vergangene Woche Premiere feiern sollen, wurde aufgrund der Corona-Pandemie jedoch auf 2021 verlegt. Bei der Funk- und Soulband B.K. & The Trailblazers tritt Aiello seit vergangenem Jahr als Backgroundsängerin im Brauhaus, den Herrenhäuser Gärten und in der Kulturfabrik Hildesheim auf.

Konzert kann per Livestream verfolgt werden

Weil sie wegen der Corona-Pandemie in ihrer Ausbildung zur Erzieherin mehr freie Zeit hatte als erwartet, begann sie, eigene Songs zu schreiben. Zwei Freunde waren begeistert davon und ermutigten sie weiterzumachen. „Diese zwei sind jetzt der Schlagzeuger und der Pianist meiner eigenen Band Aylin Aiello. Seit Kurzem haben wir auch einen Gitarristen.“ Das erste Konzert spielen sie am Dienstag, 23. Juni, ab 19 Uhr im Ratskeller in Hildesheim. Die Veranstaltung kann online im Livestream auf https://atelierlichtnstein.com/kultur-stream/ mitverfolgt werden.

„Der Kulturstream versucht, Künstlern in diesen schwierigen Zeiten eine Bühne zu geben. Ich finde das echt großartig, und es steckt sehr viel Arbeit dahinter“, sagt Aiello und bittet um Spenden für das Projekt. Die 21-Jährige freut sich riesig auf ihr erstes Konzert mit ihrer eigenen Band. „Endlich kann ich genau das machen, was ich will. Bei dem Konzert werden die Zuhörer sehen, wer ich bin.“ Es werde ein bisschen von allem geben, denn das beschreibe sehr gut ihr Musikerleben. Blues-Elemente, Jazz, Pop, Gospel, Cover und auch zwei selbst geschriebene Stücke sind im Programm.

Von Luca Wiggers