Um ihre Häuser sorgen sich einige Anwohner in Dedensen. Grund sind zugewucherte Wassergräben, die bei Starkregen das anfallende Wasser möglicherweise nicht ablaufen lassen können. Die Anlieger befürchten, dass das Wasser in ihre Keller und Garagen laufen könnte. Für den Unterhalt der Gräben sind je nach Lage die Stadt und die Deutsche Bahn AG zuständig, die aber zu unterschiedlichen Zeiten die Anlagen pflegen.

Graben am Ende des Meisenweges wird erst im April gemäht

Eine Bahnsprecherin hat jetzt mitgeteilt, dass regelmäßig sogenannte Vegetationsarbeiten vorgenommen werden. Zuletzt sei an dem Graben am Ende des Meisenweges entlang der Schallschutzwand an den Bahnschienen im April gemäht worden. Nach dem derzeitigen Stand seien die nächsten Mäharbeiten für April oder Mai nächsten Jahres vorgesehen.

Kritik hatte es auch am Zustand des Wassergrabens entlang der Forstamtstraße gegeben, für den die Stadt zuständig ist. Die Stadt pflegt ihre Gräben ebenfalls regelmäßig, richte sich aber in ihrem Arbeitsrhythmus nach der Unterhaltsverordnung der Region Hannover. Danach sei eine Unterhaltung jedes Jahr erst ab dem 1. Oktober bis zum letzten Februartag des Folgejahres möglich, hatte Stadtsprecher Carsten Fricke erklärt.

