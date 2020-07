Die Band war zu Gast beim Kultur Stream Hildesheim, einer Produktion der Atelier Licht.n.Stein GbR. Der Kultur Stream hat es sich zur Aufgabe gemacht, Künstlern in diesen für sie schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie zu unterstützen und ihnen eine Bühne zu geben. Der Vorteil des aufgezeichneten Konzerts ist, dass jeder, der das Live-Konzert verpasst hat oder es gleich noch einmal anschauen will, es jederzeit auf YouTube abrufen kann. Auf der Videoplattform konnten die Zuhörer während der Live-Übertragung auch Fragen an die Band stellen, die Moderatorin Delia Nitschke dann zwischen den Songs an die Band richtete.