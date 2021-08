Harenberg

Corona-bedingt fällt „Die lange Nacht der Kirchen“ in Hannover auch in diesem Jahr aus und wird auf 2022 verschoben. Der Kirchenvorstand der Barbara-Kirche hat sich jedoch eine Alternative überlegt und präsentiert zur „Langen Nacht der kleinen Kirche“ am Freitag, 10. September, ein abwechslungsreiches Programm.

„Der Erfolg dieser Veranstaltung im vergangenen Jahr und die Tatsache, dass einige Künstlerinnen und Künstler im Rahmen des 12x K-Programms nicht auftreten konnten, führten zur Zusammenstellung des Abends“, berichtet Evelyn Werner, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Kirchengemeinde.

Fünf Programmpunkt mit unterschiedlichen Akteuren gestalten die „Lange Nacht der kleinen Kirche“. Los geht es um 17 Uhr mit „Meditation mit Orgelmusik“. Christoph Slaby begleitet die Gedanken seiner Zuhörer mit zarter Orgelmusik aus verschiedenen Jahrhunderten. Aber auch eigene Interpretationen und Improvisationen bringt der Organist mit und zeigt mit seinem Können die stimmungsvollen Möglichkeiten der Orgel.

Harfen- und Gitarrenklänge

Um 18 Uhr folgt „Der Zauber der Musik geht weiter“ mit Tune Wood und ihrem Programm irischer und schottischer Folkmusik. Die beiden Musikerinnen Milena Hoge (Harfe) und Steffi Gärtner (Flöte) kreieren traditionelle Melodien zu facettenreichen Sets. Feinfühlige und stimmungsvolle Arrangements von düsteren Balladen bis hin zu fröhlichen Stücken erwarten die Besucher auf der musikalischen Reise.

„Spanische Gitarre voller Poesie und Temperament“ erklingt um 19 Uhr mit Negin Habibi. Sie bringt die Musik des 1852 in Katalonien geborenen Francisco Tàrrega mit, dem sie diesen Konzertabend widmet. Tàrrega machte mit seinen Veränderungen und Erweiterungen die Gitarre zu einem vollwertigen Konzertinstrument.

Texte und Akkordeon

„Du kannst einen Augenblick nicht reparieren“ heißt es um 20 Uhr. Kersten Flenter bringt Texte über die kleinen, magischen Momente mit. „Ich lebe in Deutschland, aber viele sagen, ich sehe jünger aus“, sagt der Hannoveraner von sich. Seine Texte unterstreicht Flenter durch Gitarrenmusik.

Um 21 Uhr tritt das Duo Maliki auf. Die ausgebildete Jazz-Sängerin Chiara Raimondi und der Akkordeonist Markus Korda schließen mit einem schillernden Repertoire vom Balkan über Italien bis nach Deutschland die „Die lange Nacht der kleinen Kirche“ ab.

Zwischen den Vorstellungen, so Werner, wird es keine Pause geben. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird jedoch gebeten. Die jeweiligen Auftritte werden im Zeitrahmen von 40 Minuten stattfinden, das Betreten oder Verlassen der Kirche ist danach möglich.

Von Heike Baake