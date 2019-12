Seelze

Die SPD-Fraktion ist mit einem Antrag, für das Modell Urban Gardening und die Begrünung von Fassaden städtischer Gebäude 10.000 Euro zur Verfügung zu stellen, im Rat knapp gescheitert. Die Sozialdemokraten wollten mit ihrem Vorstoß den Klimaschutz innerhalb des Stadtgebietes vorantreiben. Sie begründeten ihren Antrag damit, dass durch die immer dichter werdenden Bebauung im innerstädtischen Bereich auch die Luftzirkulationsschneisen zugebaut würden. Dadurch erhitzten sich im Sommer innerstädtische Bereiche sehr schnell auf hohe Temperaturen, hieß es im SPD-Antrag. Mit der Begrünung der Fassaden, so weit dies baulich möglich sei, könnte dem vorsorglich entgegengewirkt werden.

Verwaltung: Fassadenbegrünung erfordert Pflege

In ihrer Stellungnahme zu dem Vorschlag merkt die Verwaltung an, dass sich bei der Fassadenbegrünung nicht primär die Frage der baulichen Möglichkeiten stelle. Vielfach werde davon ausgegangen, dass eine Begrünung etwa mit Kletterpflanzen ohne nennenswerten Aufwand umgesetzt werden könne. Das Gegenteil sei jedoch der Fall. Fassadenbegrünung erfordere neben einer umsichtigen Planung und einer sachgerechten Ausführung auch eine anhaltende Pflege sowie in vielen Fällen auch eine regelmäßige Wartung. Fehler bei der Pflanzenauswahl, Ausführung und Pflege könnten Schäden am Bauwerk entstehen lassen oder auch Begrünungen unansehlich wirken lassen. Die Pflanzen hätten zudem Ansprüche an Licht, Klima, Wasser und Bodenbeschaffenheit, die vor der Auswahl berücksichtigt werden müssten. Außerdem müssten gegebenenfalls Rank- oder Kletterhilfen geschaffen werden. Für die Pflege mit Düngemitteln, den Beschnitt und die Untersuchung nach Schädlingen oder Krankheiten sei entsprechend geschultes Personal – „Kletterer“ – und entsprechendes Arbeitsgerät erforderlich.

Neue Schulen und Tagesstätten werden begrünt

Auf Dauer sei mit einem erhöhten Anteil an Folgekosten für Pflege und Unterhaltung der Gebäude zu rechnen. Deshalb sei eine fachkundige Prüfung sinnvoll, welche Häuser aus dem Bestand für eine Fassadenbegrünung überhaupt in Frage kämen. Die Verwaltung betont aber, dass bei Neubauvorhaben im Kindertagesstätten- und Schulbereich die Frage von Begrünungen von Fassaden und Dächern ohnehin Bestandteil der jeweiligen Planungsaufträge sei. So erhalte ein Teil des Mensa-Neubaus der Regenbogenschule eine Dachbegrünung.

Für Stadtgärtnern hatte SPD auf Fördergeld gehofft

Zusätzlich zu ihrem Antrag für Fassadenbegrünung hatte die SPD vorgeschlagen, ein Modellprojekt Urban Gardening zu starten. Dafür könnte Fördergeld bei der Region Hannover und anderen Institutionen beantragt werden. Nähere Details, wie Urban Gardening in Seelze aussehen soll, nennt die SPD nicht. Das Projekt sei nicht nur ein Gestaltungsmodell, um Natur erfahrbar zu machen, sondern diene auch dem Klimaschutz und habe Einfluss auf das sozio-ökologische Verhalten der Bürger, sind die Sozialdemokraten überzeugt.

Klärungsbedarf bei Urban Gardening

Die Verwaltung sieht bei dem von der SPD geforderten Modellprojekt Urban Gardening noch erheblichen Klärungsbedarf. Darunter werde allgemein die Nutzung städtischer Flächen, nicht nur kommunaler Grundstücke, verstanden. Im Vordergrund stünde dabei die Produktion von nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, vor allem Obst und Gemüse, sowie der bewusste Konsum von regional erzeugten Produkten. Die Verwaltung verweist darauf, dass die Kommune dabei in ihren Aufgaben kaum berührt sei. Vielmehr würden die Projekte in Deutschland in der Regel von Initiativen ins Leben gerufen und betreut. Eine derartige Initiative gibt es in Seelze derzeit nicht. Zuletzt hatte der Verein Letter-Fit: Miteinander-Füreinander auf dem Gelände des seit Ende 2018 abgerissenen Alten Rathauses Palettengärten angelegt.Mit dem Abriss des Gebäudes verschwanden auch die Palettengärten.

Im Rat scheiterte der SPD-Antrag knapp: 17 Ja-Stimmen konnten sich gegen 18 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung nicht durchsetzen.

Lesen Sie auch

Tage des Palettengartens sind gezählt

Letter-fit lockt den Frühling

Von Thomas Tschörner