Letter

Eine 34-jährige Frau aus Letter war mit ihrem Mercedes am Donnerstag um 18 Uhr auf der Stöckener Straße unterwegs und wollte in Höhe des Hauses Nummer 38 nach links abbiegen, berichtet die Polizei. Ein dahinter fahrender 33-jährige Paderborner erkannte das Bremsmanöver rechtzeitig und konnte seinen VW Golf hinter dem Mercedes zum Stehen bringen. Ein 21-jähriger Letteraner, der ebenfalls in einem Golf unterwegs war, schaffte es dagegen nicht mehr, seinen Wagen anzuhalten und schob beide Fahrzeuge aufeinander. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen des abbiegenden Mercedes leicht verletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 4500 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Thomas Tschörner