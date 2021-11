Seelze

„Ich habe ein anderthalbminütiges Video von mir in der Gartenlaube gedreht, mich beworben und dann nahm das Drama seinen Lauf“, lacht Franziska Ossadnik (34). Auf den Aufruf des NDR-Fernsehen für die Sendung „Mach kein Murks“ hatte sie eine Freundin aufmerksam gemacht. Da Ossadnik gerade einen Kleingarten im Davenstedter Holz gepachtet hatte, bei dessen Gartenhütte große Heimwerkeraufgaben anstanden, wurde sie vom Fernsehsender ausgewählt.

Zu jeweils einem Termin im Mai und August traf vom NDR ein Regisseur mit Ton- und Kameramann, begleitet von einer Fachkraft, im Kleingarten ein. „Es ist schon witzig, wenn man beim Arbeiten gefilmt wird. Es hat richtig Spaß gemacht“, berichtet Ossadnik.

Noch gibt es im neuen Schrebergarten von Fransziska Ossadnik viel zu tun. Seit Dezember 2020 ist sie Pächterin des 300 Quadratmeter großen Gartens. Quelle: Heike Baake

Experten vor Ort

Wie der Fernsehsender mitteilte, liegt das Heimwerken derzeit im Trend. Da aber nicht immer alles gelingt, würden Fachkräfte des NDR-Coaching-Formats den norddeutschen Heimwerkerinnen und Heimwerkern zur Seite springen. Beim ersten Dreh in Ossadniks Kleingarten war René Josef Mosa, ein erfahrener Maurer, Klempner und Fliesenleger der Experte vor Ort. An diesem Tag standen große Aufgaben an, denn ein Teil der Gartenhütte sollte abgerissen werden. „Die Mauer ging direkt zur Grundstücksgrenze und musste somit teilweise entfernt werden“, erklärt Ossadnik. Der Experte hätte jedoch bei ihren Arbeiten nicht viel zu bemängeln gehabt und ihr nur mit ein paar Tipps weiterhelfen müssen. Dass ihr seitens des Produktionsteams überhaupt keine Vorgaben gemacht wurden, empfand die Kleingärtnerin als sehr positiv.

Alte Mauer ist weg, jetzt muss Franziska Ossadnik noch eine neue Tür einbauen. Quelle: Heike Baake

Die größte Herausforderung an diesem Tag sei es gewesen, so Ossadnik, rechtzeitig bis zur festgelegten Mittagsruhe im Kleingartenverein mit den geräuschvollen Arbeiten fertig zu werden. „Punkt 13 Uhr fiel der letzte Stein der Mauer“, berichtet die Seelzerin, die tatkräftig durch ihren Freund Mark Blair (42) unterstützt wurde.

Franziska Ossadnik ist glücklich, dass die alten Mauern abgerissen sind. Quelle: Heike Baake

Sendetermine im November

Im August rückte das NDR-Team dann ein zweites Mal im Kleingarten an und wurde von Malermeisterin Nina Thielvoldt als Expertin begleitet. Im Inneren der Gartenlaube sollte ein Putz entfernt und durch einen neuen ersetzt werden. „Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man verputzt, da war ich echt dankbar für die Hilfe“, so Ossadnik. Besonders froh sei sie auch über die entsprechenden Arbeitsgeräte gewesen, die die Expertin zum Abfräsen der Wand zur Verfügung stellte.

Auf das Ergebnis der Dreharbeiten ist die Kleingärtnerin sehr gespannt. „Ich hatte hier hinter der Vertäfelung eine Riesenspinne gefunden und bin neugierig, ob sie diese Situation rausgeschnitten haben, denn ich bin bis ans Ende des Gartens geflüchtet“, verrät die Heimwerkerin. Die zwei Sendetermine, 15. und 22. November, jeweils 21 Uhr, im NDR-Fernsehen sind bei ihr fest eingeplant. Die beiden Sendungen wird sie mit ihrem Freund und weiteren Bekannten gemeinsam ansehen.

Von Heike Baake