Letter

Die SG Letter 05 bietet den Sportlern, die sich im Rahmen des Sportabzeichens als Ausdauerleistung für das Radfahren entschieden haben, einen Abnahmetermin an. Klaus Schiemann vom Sportabzeichen-Team wird sich mit den Radfahrern am Montag, 23. August, um 15 Uhr am VW-Hochhaus, Dieselweg, treffen und gemeinsam über die Flutbrücke bis nach Garbsen fahren. Um 15.15 Uhr starten dort die Radler ihre 20 Kilometer lange Strecke auf Zeit.

„Alle anderen Sportabzeichen-Disziplinen, wie beispielsweise Laufen, Weit- und Hochsprung, Kugelstoßen, Weitwurf oder Schleuderballwurf werden wie gewohnt für alle Einzelsportler, Familien, Gruppierungen, Teams und Mannschaften im Leinestadion immer montags und donnerstags ab 17 Uhr beim Jedermannsport abgenommen“, erklärt Pressewartin Jessika Zimmermann.

Neueinsteiger willkommen

Eine Vereinsmitgliedschaft, so Zimmermann, sei für die Abnahme nicht erforderlich. Wer sein Abzeichen ablegen und seine Fitness testen möchte, könne ohne Voranmeldung in das Leinestadion kommen und seine Wunschdisziplinen aus der Kategorie der motorischen Grundfähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit ablegen.

„Teilnehmen können alle Altersgruppen, nach oben sind altersmäßig keine Grenzen gesetzt“, erklärt die Pressewartin. Das Kindersportabzeichen startet grundsätzlich mit einem Einstiegsalter von sechs Jahren, aber auch Jüngeren wird auf Wunsch die Möglichkeit geboten. Bis Oktober besteht die Möglichkeit für das Sportabzeichen zu trainieren oder noch neu einzusteigen.

Von Heike Baake