Seelze

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 6.30 bis 17.15 Uhr einen Transporter der Marke VW, Typ T5, an der Kantstraße in Höhe der Hausnummer 17 beschädigt. Der nach Polizeiangaben ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellte Transporter wurde am linken Außenspiegel touchiert. Dabei entstand ein Schaden von ungefähr 100 Euro. Ebenfalls am Dienstag, im Zeitraum zwischen 12 und 13.30 Uhr, wurde ein an der Hannoverschen Straße 52a abgestellter VW New Beatle am linken Außenspiegel beschädigt. Wie die Polizei berichtet, entstand auch dort ein Schaden von etwa 100 Euro. Die beiden Unfallverursacher entfernten sich unerlaubt von den Unfallstellen. Die Polizei Seelze bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 71 15 zu melden.

Von Heike Baake