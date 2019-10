Welche Rolle die Reformation für das Judentum gespielt hat, können Besucher am 31. Oktober in der Barbarakirche in Seelze-Harenberg erleben. Pianist Naaman Wagner und Bassbariton Assaf Levitin musizieren nicht nur, sondern erklären im Gespräch mit dem Theologen Rolf Bade auch die Hintergründe der Stücke.