Seelze

Mindestens 166,50 Euro für die Freunde der Musikschule Seelze: Das ist das finanzielle Spenden-Ergebnis des herbstlichen Wiegefestes auf dem Rathausplatz. Die SPD Seelze pflegt dieses Fest seit mehr als 20 Jahren. Sie lässt Politiker auf die Waage steigen, rechnet das Gewicht in Währung um und zahlt es als Spende für einen guten Zweck aus.

Spende geht an Freunde der Musikschule

Der Rathausplatz zeigte sich am Sonntag trotz des anfangs trüben Wetters bunt und farbenfroh. Das Wiegefest lockte zahlreiche Besucher an. Seelzes Ortsbürgermeister Alfred Blume und der Fraktionsvorsitzende der SPD im Rat, Alexander Masthoff, stiegen auf die Waage. Mit 82,5 und 84 Kilogramm gab ihr Gewicht die Summe vor, die als Eurobetrag gespendet wird. Die SPD stockt die Summe noch auf mit dem Erlös aus dem Verkauf von Bratwurst und Getränken. „Der Betrag geht dieses Jahr an die Freunde der Musikschule“, sagte Vorstandsmitglied Klaus Fischer.

Musikalische Unterhaltung

Nach dem Wiegen prasselte ein Schauer auf den Rathausplatz und ließ die Besucher unter dem Pavillon eng zusammenrücken. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die beiden Musiker Daniel Fernholz und Marc Hothan. „Ich bin das vierte Mal dabei und finde es super, was die Ortsvereine leisten“, lobte Fernholz. Unter den Gästen waren unter anderem auch Bürgervertreter Frank Chmielewski, Ratsherr Klaus Dietrich, Vorstandsmitglied Petra Fischer sowie der ehemalige Landtagsabgeordnete Heinrich Aller.

Bei der nächsten Veranstaltung des Ortsvereins am Freitag, 29. November, werden langjähriger Mitglieder geehrt. Die jetzige Herbstpause nutzen die Kommunalpolitiker, um den Haushalt der Stadt für 2020 durchzuarbeiten.

Von Heike Baake