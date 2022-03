Dedensen

Ulrike Gerold und Wolfram Hänel sind wieder zu Gast in der Hase-Kirche in Dedensen. Die Lesestube konnte das Ehepaar zu einer Benefizveranstaltung gewinnen, deren Erlös den Geflüchteten aus der Ukraine, die in der Garbsener Autobahn-Raststätte untergebracht sind, zugute kommen soll. „Die Einnahmen werden wir direkt weitergeben“, verspricht Ursula Ernst, Mitarbeiterin der Lesestube.

Trinkflaschen und Brotdosen für ukrainische Kinder

Der Raststättenbetreiber und Dedenser Marc Münnich freut sich über die Unterstützung. Unter den 80 Flüchtlingen, die er spontan in seinem Hotel untergebracht hat, sind auch 30 Kinder. Viele von ihnen werden die Grundschule oder die integrierte Gesamtschule besuchen. „Für sie möchte ich Brotdosen und Trinkflaschen anschaffen, die sie dann mitnehmen können“, verrät Münnich.

Eintritt frei, Spende erbeten

Hänel bringt seinen neuen Roman „Rollator Blues“ mit nach Dedensen und nimmt seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise an die französische Atlantikküste. Dorthin begibt sich sein Protagonist Kurt Appaz mit seinen vier Freunden und einem alten VW-Bus, Baujahr 1975. Die fünf machten diese Reise bereits nach dem Abitur – doch vieles hat sich verändert und so kommt manches ans Tageslicht. In dem Roman geht es um das Alter, das Älterwerden und um Erinnerungen, aber auch um die Frage, wie die letzten Jahre des Lebens aussehen sollen. Hänel und Gerold werden von dem Musiker Arndt Schulz begleitet, der „einen authentischen Soundtrack“ mit seiner E-Gitarre liefern will.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Eintritt zur Lesung am Freitag, 8. April, um 19.30 Uhr, in der Hase-Kirche ist frei. Am Ausgang wird jedoch um eine Spende zur Unterstützung der Ukraine-Flüchtlinge in Garbsen gebeten. Einlass zur Veranstaltung ist ab 18 Uhr.