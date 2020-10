Seelze

Die gesamte Bertolt-Brecht-Gesamtschule beteiligt sich an zwei Tagen an der Aktion „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“, zu der die Deutsche Schulsportstiftung gemeinsam mit den Kultusministerien der Länder und den am Wettbewerb beteiligten Sportverbänden aufgerufen hat. „Die Aktion ist eigentlich nur für einen Tag gedacht, den 30. September – wir haben am zwei Tage daraus gemacht und den Donnerstag dazu genommen“, sagt Torsten Nickel, kommissarischer Leiter des Fachbereichs Sport und Ganztag der Gesamtschule. Während am Mittwoch die Jahrgänge acht und sieben an den Start gingen, seien die fünften und sechsten Klassen am Donnerstag gefragt.

Schüler sollen mehr Sport haben

Damit würde jede Klassenstufe auf drei Stunden Sport kommen und könne so intensiver trainieren. „Jede Klasse muss an jeder Station so viele Punkte wie möglich machen“, erklärt Nickel. Um das Ganze nicht zu langweilig werden zu lassen, gebe es neben klassischen Ausdauersportarten wie Laufen auch Korbwerfen mit einem Basketball, Zielwerfen mit einem Gummistiefel oder Eierlaufen unter erschwerten Bedingungen. Damit werde auch die Gemeinschaft gefördert. Für jede Klasse werde eine Station aufgebaut. Da es an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule sechs siebte Klassen gebe, seien sechs Stationen zu bewältigen, nennt Nickel ein Beispiel.

Zur Galerie Die Bertolt-Brecht-Gesamtschule ist bei der bundesweiten Aktion „Jugend trainiert“ dabei. Nach der Corona-Zwangspause ist es das erste große Sportfest der Schule.

IGS will sportfreundliche Schule sein

Durch die Corona-Pandemie seien im vergangenen Schuljahr sowohl der Schulsport als auch Sportfeste fast vollständig zum Erliegen gekommen. „An unserer Schule wird Sport aber großgeschrieben“, bedauert Nickel die Zwangspause. Umso wichtiger sei deshalb die Aktion „Jugend trainiert.“ Nun könnten sich die Kinder unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygieneregeln wieder sportlich betätigen. Und das machen die Schüler mit sichtlichem Spaß. Alle sind begeistert dabei, bei den Ausdaueraktivitäten ebenso wie bei den Stationen, bei denen es mehr um Geschicklichkeit geht. Um das Infektionsrisiko zu verringern, wird im Freien trainiert. Zudem blieben die Klassen unter sich, die Kohorten blieben damit getrennt.

Diverse Projekte sind geplant

Die Bertolt-Brecht-Gesamtschule setze auf ein umfangreiches Sportprogramm, erläutert Nickel. So gebe es Jahrgangsturniere, aber auch auf einen Tag terminierte, besondere Sportprojekte. Die Jahrgänge fünf und sechs würden etwa zum Schlittschuhlaufen fahren. Für die siebten Klassen steht das „Yeti-Projekt“ an: Im Snowdome Bispingen können sich die Schüler im Skilaufen versuchen und erfahren zudem etwas über gesunde Ernährung. Die achten Klassen werden in ihrem Projekt zum Wasserskilaufen an den Blauen See in Garbsen fahren. „Wir wollen außerdem versuchen, das möglichst viele Schüler ihr Sportabzeichen ablegen können“, sagt Nickel. Wenn es zusätzliche Aufrufe für Aktivitäten wie jetzt „Jugend trainiert“ gebe, sei die Bertolt-Brecht-Gesamtschule dabei. Zuletzt sei die Schule beim Stadtradeln mit allen Jahrgängen kurzfristig eingestiegen. „Wir finden das einfach wichtig, diese Angebote unseren Schülern zu machen“, sagt Nickel.

IGS arbeitet bei Sportabzeichen mit SG Letter 05 zusammen

