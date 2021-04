Seelze

Wegen der Kontaktbeschränkungen sieht der Tag der offenen Tür an der Bertolt-Brecht-Gesamtschule in Seelze in diesem Jahr ein wenig anders aus. Interessierte Eltern und Viertklässlerinnen und Viertklässler können sich am Mittwoch, 28. April, die Schule ganz bequem von zu Hause aus ansehen. Von der Homepage der Schule aus (www.bbg-seelze.de) können sie eine Präsentation starten, die virtuell einen Einblick in Fachbereiche, Schülervertretung, Schulsozialarbeit und die Arbeit mit Tablets gibt. Per Klick auf verschiedene Elemente im virtuellen Klassenzimmer sind die Bereiche anzusteuern.

Virtueller Rundgang möglich

Es kann ein Rundgang durch die Schule gestartet werden, die Schulleitung stellt sich vor, und sogar Schulhund Kalle präsentiert seine eigene AG. Besucher gelangen auch auf den schuleigenen Youtube-Kanal, der Einblicke in den Schulalltag ermöglichen soll. Zudem werden in einem Livechat von 15 bis 18 Uhr Fragen beantwortet.

Wer künftig die Bertolt-Brecht-Gesamtschule besuchen will, kann sich im Zeitraum von Montag, 17., bis Donnerstag, 20. Mai, anmelden. Das ist über die Homepage der Schule und persönlich jeweils von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr möglich.

Von Linda Tonn