Noch hat Heike Bezani aus Velber die Hoffnung nicht aufgegeben. Seit Sonntag, 29. November, ist ihr Kater Rocky verschwunden. Gegen 15.30 Uhr hatte er das Grundstück verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. „Da er nie länger als zwei Stunden am Stück draußen ist, haben wir ihn schon zum Abendbrot vermisst“, sagt Bezani. In der Nacht habe sie sich dann Sorgen gemacht, weil er nicht wie gewohnt am Fußende des Bettes schlief.

Der Kater, ein Perser-Mix, ist sechseinhalb Jahre alt. Er hat einen gleichaltrigen Bruder, Ricki, – die beiden sind unzertrennlich. Rocky liebe offene Türen, sagt Besitzerin Bezani. „Da am Sonntagnachmittag in unserer Straße ein Umzug war, hatte ich schon Bedenken, dass er dort unbemerkt ins Haus gelaufen ist und bei der Abreise versehentlich eingesperrt wurde“, sagt sie. Alle Räume des Hauses, inklusive Garage und Schuppen hat sie durchsucht – doch der Kater blieb unauffindbar.

Zettel an Laternen und Bäumen

Die Familie hat Nachbarn gebeten, in Garagen und Schuppen nachzusehen und hat an Bäumen und Laternen Suchzettel aufgehängt. „Bisher hat sich allerdings noch niemand gemeldet, der ihn gesehen hat“, sagt Bezani. Nachts ist sie durch die dunklen Straßen gelaufen und hat nach Rocky gerufen. Die Besitzerin hofft, dass er wieder auftaucht: „Sollte ihn jemand bei sich aufgenommen haben, möchte ich doch darauf hinweisen, dass der Kater bereits eine Familie hat, die ihn sehr schmerzlich vermisst“, sagt sie. Sie wolle einfach die Gewissheit haben, dass es ihm gut gehe. Die Velberanerin ist unter Telefon (0511) 4818823 zu erreichen.

„Sollte derjenige lieber anonym bleiben wollen, kann er den Kater bei jedem Tierarzt, Tierheim oder auch bei der Polizei abgeben“, so Bezani. Diese könnte den Chip auslesen und das Tier zurück zu seinen Besitzern bringen.

