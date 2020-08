Seelze

1866 war Seelze noch ein Dorf. Bestatter gab es damals nicht. „Die Aufgaben wurden von einer Totenfrau übernommen. Bestellt von den Angehörigen des Trauerhauses war es ihre Aufgabe, die Verstorbenen zu waschen und anzukleiden“, sagt Katrin Ahlswe. Die 51-Jährige leitet das gleichnamige Bestattungsunternehmen an der Wunstorfer Straße. Es ist ein Familienunternehmen, dessen Geschichte bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreicht. Obwohl es den Bestatter im heutigen Sinne noch nicht gab, bot Gründer Carl Ahlswe in seiner Tischlerei bereits Särge aus Eiche und Kiefer für Bestattungen an.

Heute besteht das Unternehmen in vierter Generation. Die 80-jährige Seniorchefin Christel Ahlswe musste sich Anfang des Jahres aus gesundheitlichen Gründen aus dem Tagesgeschäft zurückziehen. Ihre Tochter Katrin steht nun an der Spitze der Firma.

Tischlerei wird verkauft

Sie ist mit der Tischlerei aufgewachsen, die ihr Vater Heinz 1963 übernahm. Parallel entstand das Bestattungsinstitut. Während ihrer Schulzeit sei es für sie nie ein Thema gewesen, im elterlichen Betrieb mitzuarbeiten, sagt sie. Bei ihrer Berufswahl schlug sie allerdings erst einmal eine andere Richtung ein und entschied sich für eine Ausbildung im medizinischen Bereich.

„Nach dem Tod meines Vaters 1994 brauchte meine Mutter allerdings Hilfe und Unterstützung“, erinnert sie sich. Es sei für sie selbstverständlich gewesen, in den Betrieb einzusteigen und auch die Ausbildung zur geprüften Bestatterin zu absolvieren. Als 2000 plötzlich zudem Bruder Uwe starb, entschieden Mutter und Tochter, die Tischlerei zu verkaufen und den Schwerpunkt des Betriebs auf die Bestattungen zu legen. Mittlerweile kann sich Katrin Ahlswe auf die Unterstützung zahlreicher Familienmitglieder verlassen.

Junge Generation setzt neue Impulse

Dazu gehört Jacqueline Ahlswe, die Ehefrau ihres verstorbenen Bruders, die mit ähnlichen Beweggründen in das Familienunternehmen einstieg. „ Katrin brauchte irgendwann einfach Hilfe“, erzählt sie. Mittlerweile ist sie seit zwölf Jahren dabei und übernimmt alle anfallenden Büroarbeiten.

Besonders schön sei es für sie, dass sie während der Arbeitszeit täglich auch ihre Kinder sehe, denn auch diese sind im Ahlswe-Unternehmen aktiv. Ihr Sohn Dennis (27) hatte sich zwar auch erst für einen anderen beruflichen Weg entschieden, stieg aber vor sechs Jahren im Bestattungsinstitut ein und ist mittlerweile geprüfter Bestatter. „Ich hatte vorher hier nur nebenberuflich ausgeholfen, aber es machte mir Spaß, und ich entschied mich um“, sagt er.

Familienbetriebe – wie geht es weiter? Ob Landwirt, Steuerberater, Partyservicebetreiber, Physiotherapeut oder Bestattungsunternehmer: Sie alle haben das Ziel, den Betrieb nach ihrem Ausscheiden in den Ruhestand weiter bestehen zu lassen. In Seelze gibt es viele Familienbetriebe – wir haben sie besucht und hinter die Kulissen geblickt. Die Entscheidung, das Unternehmen abzugeben, ist genauso herausfordernd wie der Entschluss, dieses weiterzuführen. Während die ältere Generation sich mit dem Loslassen und den Veränderungen auseinandersetzen muss, versuchen die Nachfolger, neue Wege zu gehen. Wie das funktioniert und wie erfolgreich das Modell Familienunternehmen in der heutigen Zeit ist, stellen wir in loser Reihenfolge dar.

Die 24-jährige Schwester Trixi ist seit Juli im Team. Auch sie hatte sich für eine andere berufliche Tätigkeit entschieden, orientierte sich aber ebenfalls neu. „Wir sind ja alle mit den Bestattungen groß geworden, das beeinflusst einen“, erklärt sie. Drei Jahre muss sie im Institut mitarbeiten, bis sie sich zur geprüften Bestatterin ausbilden lassen kann.

Dass die Vorteile eines Familienunternehmens überwiegen, da sind sich alle einig. Dazu gehöre vor allem das besondere Vertrauensverhältnis untereinander, das die gemeinsame Arbeit einfacher mache. „Jeder ärgert sich auch mal, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber daraus wird keine große Sache gemacht“, sagt Trixi.

Katrin Ahlswe sieht den jungen Nachwuchs als eine große Bereicherung. „Die schauen noch mal aus einem ganz anderen Blickwinkel drauf.“ Die Impulse der neuen Generation sind sichtbar: Das Firmenlogo ist neu gestaltet, und bei den Trauerfeiern werden moderne Technik und andere Dekorationen eingesetzt.

Von Heike Baake