Hits aus 100 Jahren Musikgeschichte wollen The Cool Cats beim diesjährigen Open- Air-Konzert auf der Pfarrwiese der katholischen Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit am Sonnabend, 10. August, ab 19.30 Uhr vortragen. Die Konzertbesucher können sich auf Klassiker aus den Zwanziger- bis Fünfzigerjahren und Hits von Rhihanna oder Beyoncé freuen, die zum Tanzen animieren sollen. Die drei Sängerinnen der Cool Cats werden von einer Band begleitet und versprechen ein musikalisch wie optisch außergewöhnliches Konzert.

Sanierung der Hannoverschen Straße: Wenig Parkplätze

Da die Parkmöglichkeiten im Stadtzentrum aufgrund der Sanierung der Hannoverschen Straße begrenzt sind, können die Besucher des Konzertes den Parkplatz am Rathaus nutzen. Das städtische Kulturbüro ruft daher alle Besucher, die mit dem Auto zu dem Konzert auf der Pfarrwiese anreisen, auf, den rund 400 Meter entfernten Parkplatz am Rathaus mit Zufahrt an der Heimstättenstraße zu nutzen. „Dort stehen Parkplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung“ betont Gabriele Hartinger-Irek vom städtischen Kulturbüro auch aufgrund der Vorverkaufszahlen.

Die Open Air-Veranstaltung wird von der Kulturinitiative Seelze, unterstützt vom Kulturbüro der Stadt Seelze und der Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit ausgerichtet. Das Konzert unter freiem Himmel ist Teil des Kultursommers der Region Hannover, gefördert von der Stiftung Kulturregion Hannover. Sitzplätze stehen nur begrenzt zur Verfügung, die Besucher können sich Klappstühle oder Hocker mitbringen. Bei Regen wird das Konzert in die benachbarte Kirche Heilige Dreifaltigkeit verlegt.

Karten für das Open-Air-Konzert sind zum Preis von 15 Euro im Schreibwarengeschäft Petri & Waller, Hannoversche Sraße 13a, oder hier im Internet über Reservix erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr.

Von Heike Baake