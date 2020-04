Seelze

Ein Radfahrer hat sich am Donnerstag gegen 21.10 Uhr in Höhe der Osnabrücker Landstraße 16a Verletzungen im Kopfbereich zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der 16-Jährige in Richtung Dedensen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Da die Beamten während der Unfallaufnahme bemerkten, dass der junge Radfahrer offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Schwere seiner Verletzungen steht noch nicht fest. Er wurde in der Nacht im Krankenhaus behandelt. Die Beamten leiteten gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

56-Jähriger verletzt sich an Oberkörper und Kopf

Ebenfalls am Donnerstag ist gegen 21.15 Uhr ein 56-jähriger Fahrer eines Pedelecs auf der Hannoverschen Straße in Höhe der Hausnummer 67 zu Fall gekommen. Er war in Richtung Letter unterwegs. Auch der 56-Jährige ist laut Polizeiangaben angetrunken gewesen. Bei dem Sturz erlitt er Verletzungen im Oberkörper- und Kopfbereich. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Die Polizei Seelze sucht zu beiden Unfällen Zeugen und nimmt unter der Rufnummer (05137) 827115 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner