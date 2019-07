Letter

Zahlreiche Kinder haben auch in diesem Jahr ihren Weg zur Schule oder zum Kindergarten mit dem Fahrrad, Roller oder zu Fuß zurückgelegt. Als Ansporn dazu diente der Bewegungspass, ausgegeben von der SG Letter 05. Für jede Strecke, die sie autofrei bewältigt hatten, gab es für die Teilnehmer eine Unterschrift. Wer mehr als 20 davon gesammelt hatte und seinen Pass außerdem rechtzeitig abgegeben hatte, nahm an der Verlosungsaktion „ Bewegungspass“ teil. Beim Sportabzeichentag im Leinestadion konnte Projektkoordinator Jonas Giebel jüngst schon einige Preise wie Gutscheine für den Dinosaurier-Park Münchehagen, Rabattkarten vom Sea Life, Gutscheine für die Minigolfanlage und die Eisdiele in Letter aber auch Sachpreise wie Brotdosen, Bälle und Stifte übergeben.