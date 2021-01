Letter

Die SG Letter 05 sieht den Bewegungspass 2020 sieht als Erfolg. An der vierten Auflage der Aktion im vergangenen Jahr, bei der Kindertagesstätten-Kinder und Grundschüler auf Autofahrten verzichteten und sich selbst bewegten, wurden rund 650 Teilnehmer gezählt. Zum Abschluss des Jahres hat Simon Klink zahlreiche Preise an die Kinder übergeben können. Klink absolviert in Seelzes größtem Sportverein noch bis Ende Juli ein Freiwilliges Soziales Jahr ( FSJ).

Klink hat Bewegungspass organisiert und betreut

Mehr als 650 Flyer hatte die SG Letter 05 an Kindergärten und die Grundschule in Letter im Sommer verteilt und ums Mitmachen beim Bewegungspass gebeten, sagt Pressesprecherin Jessika Zimmermann. Von Mitte September bis Mitte November haben die Jungen und Mädchen Stempel und Unterschriften gesammelt. Anstelle von sogenannten Elterntaxis nutzten die Kinder ihr Fahrrad oder kamen zu Fuß, per Roller oder Skateboard zum Kindergarten oder zur Schule.

Aufwand hat sich gelohnt

Die mittlerweile vierte Auflage des Projekts wurde von FSJler Simon Klink betreut. „Ich war erstaunt, wie viel Arbeit an einem solchen Projekt hängt, für das ich allein verantwortlich war“, zieht Klink eine erste Bilanz. Klink kümmerte sich um die Flyer, verteilte sie, warb Sponsorenpreise ein, organisierte schließlich die Verlosung zusammen mit dem Vorstand des Vereins und verteilte im Dezember die Preise im Dezember. „Aber der Aufwand hat sich gelohnt, glückliche Kinderaugen, die belohnt wurden für ihren Einsatz und sich dabei bewegt haben und sich und anderen etwas Gutes taten und für mehr Sicherheit und weniger Verkehr vor der Schule und den Kitas sorgten, im dem sie auf die Autofahrt verzichteten“, lobt Zimmermann die Arbeit des FSJlers.

Klink ist auch Übungsleiter

Simon Klink war von seinem Vorgänger Thomas Ginger selbst angeworben worden. Inzwischen blickt er auf sein erstes halbes Jahr bei der SG Letter 05 zurück. Der Bewegungspass war dabei nur ein wichtiger Teil seiner Arbeit. Klink erledigte außerdem Arbeiten auf dem Sportplatz, war in der Geschäftsstelle im Einsatz und wurde auch als Übungsleiter im Bereich Tischtennis, Abenteuerturnen, Kinderhandball und Volleyball eingesetzt. „Jeder FSJler macht bei uns die Lizenz zum Übungsleiter C“, sagt Zimmermann. Klinke habe zudem an Sitzungen teilgenommen und so den Sportverein mit seinen Aufgaben kennengelernt sowie Einblick in die Tätigkeiten des Vorstands und der Abteilungen gewonnen. Auch in der Grundschule in Letter wurde Klink eingesetzt, wo er unter anderem im Sportunterricht half. Am Georg-Büchner-Gymnasium leitet er eigenständig eine Fußball-AG. „Dort ist er ein wichtiges Bindeglied zwischen Schule und dem Verein.“

Verein bietet ab August wieder ein FSJ an

Das FSJ von Simon Klink endet am 31. Juli. Die SG Letter 05 plant ein neues FSJ, das am 1. August beginnen soll. Dafür würden jetzt schon junge Leute gesucht, die sich gern der Herausforderung stellen möchten, sagt Zimmermann. Der Verein nehme ab sofort Bewerbungen an. Mehr Informationen zur SG Letter 05 und dem FSJ gibt es auf der Internetseite des Vereins www.sg-letter-05.de.

Von Thomas Tschörner