Mit einem neuen Konzept sollen Stadtbibliothek, Kindertagesstätten und Grundschulen besser vernetzt werden. Damit soll die Sprach- und Lesefähigkeit von Kindern in Seelze gestärkt werden. Für diesen Antrag der CDU-Fraktion hat sich jetzt einstimmig der Ausschuss für Bildung und Freizeit ausgesprochen.

Zusammenarbeit soll Fördermöglichkeit eröffnen

„Immer mehr Kinder haben große Schwierigkeiten beim Lesen und Sprechen“ sagt Gerold Papsch, Bürgermeisterkandidat der CDU Seelze. Er sei nach einem Besuch der Bibliothek auf die Idee gekommen, den Nachwuchs mit einer Vernetzung der Stadtbibliothek mit Einrichtungen zur Kinderbetreuung besser zu fördern. Sowohl die Kindertagesstätten, die Grundschulen als auch die Stadtbibliothek leisteten in Seelze eine herausragende Arbeit, betont Papsch. „Eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einrichtungen bietet die Chance neuer Fördermöglichkeiten für die Kinder unserer Stadt zu eröffnen.“

Einstellung von Bibliothekspädagogin geplant

Der Sprachschatz der Kinder soll durch ein bibliothekspädagogisches Konzept erweitert und die Kinder in der Stadt insgesamt gestärkt werden. Ebenso könnte das Interesse der Kinder an den Möglichkeiten der Stadtbibliothek und damit am Lesen stärker geweckt werden, so die Hoffnung. Für die Umsetzung solle eine Bibliothekspädagogin eingestellt werden, sagt Papsch. „Wir möchten, dass viele junge Menschen in Seelze gut und gerne aufwachsen. Kinder sind unsere Zukunft.“

SPD: Bibliothek ist wichtig

Die Stadtbibliothek sei ein wichtiger Baustein der außerschulischen Bildung, sagte Johannes Seifert, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Die Bibliothek solle ein wertvolles Bindeglied sein und junge Schüler anregen, auch einmal ein Buch in die Hand zu nehmen. Er bedauere sehr, dass viele Jugendliche nur wenig Interesse an Büchern hätten. „Wir haben den Antrag der CDU deshalb sehr positiv beurteilt.“ Die SPD setze sich für die Bibliothek ein, weil Schülern Lesen und Bücher näher gebracht werden müsse. Es mache durchaus einen Unterschied, ob Texte nur digital oder eben auch gedruckt auf Papier gelesen würden. „Ich würde es auch begrüßen, wenn wieder öfter vorgelesen würde.“

