Seelze

Anfang November musste die Stadtbibliothek in Seelze genauso wie die Schulbibliothek in Letter wegen der Corona-Pandemie schließen. Seither konnten Nutzer ihre gewünschten Medien ausschließlich per Onleihe beziehen. Am Montag dürfen die Büchereien nun erstmals wieder öffnen.

Abstand und Maske sind obligatorisch

„Wir freuen uns sehr darauf, unsere Leserinnen und Leser nun wieder in der Stadtbibliothek begrüßen zu können“, sagt Büchereileiterin Sabine Langbehn. Die Wiedereröffnung erfolgt auf Grundlage der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, nach der öffentliche Bibliotheken in ganz Niedersachsen unabhängig von den Inzidenzwerten in ihrer Region wieder öffnen dürfen.

Allerdings sei die Anzahl der Besucher, die sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten dürfen, begrenzt. Zudem müssten die geltenden Abstandsregeln eingehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bis auf Weiteres werde es außerdem keine Veranstaltungen in der Stadtbibliothek geben.

Onleihe bleibt weiterhin möglich

Unabhängig von der Wiedereröffnung können alle Seelzerinnen und Seelzer auf der Suche nach neuem Lesestoff weiterhin auf das Angebot der Onleihe Niedersachsen zurückgreifen. Unter onleihe-niedersachsen.de können alle Nutzer und Nutzerinnen ganz unkompliziert digitale Medien wie E-Books, E-Paper, Audios und Videos buchen. Benötigt wird nur ein Internetzugang, ein Gerät wie zum Beispiel ein Computer oder ein Laptop, Smartphone oder Tablet sowie ein gültiger Büchereiausweis, der 2 Euro für die Ausleihe pro Monat beziehungsweise 15 Euro pro Jahr kostet.

Alle, die keinen gültigen Bibliotheksausweis besitzen, erhalten Hilfe von Sabine Langbehn und ihrem Team. Nach dem Erstellen des Ausweises übermitteln sie die nötigen Zugangsdaten für die Onleihe. Das Ausleihen ähnelt dann dem Einkaufen in einem Onlineshop, in dem sich die Nutzerinnen und Nutzer bis zu zehn Titel aussuchen können, die mit wenigen Klicks auf ihr Gerät übertragen werden.

Info: Die Stadtbibliothek an der Goethestraße ist in der Regel montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Telefonisch sind die Mitarbeiter der Bibliothek unter (0 51 37) 9 45 59 zu erreichen. Die Schulbibliothek im Georg-Büchner-Gymnasium in Letter ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie montags zusätzlich von 16 bis 18 Uhr geöffnet und unter Telefon (0511) 400398135 zu erreichen.

Von Sandra Remmer