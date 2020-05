Dedensen

Die geplante Ausstellung fällt aus – der Garten wird geöffnet: Bildhauer Johannes Helmut May reagiert auf die derzeitige Lage flexibel. Regelmäßig präsentiert May seine neuen Arbeiten in einer Ausstellung, zu der er Kunstinteressierte, Freunde und Bekannte in seinen Garten einlädt. Seine geplante Veranstaltung im August muss er aufgrund der Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie verschieben. „Ich werde sie aber im nächsten Jahr wiederholen“, verspricht der Bildhauer.

Ausstellung im Garten

Gern holt May zu seinen Ausstellungen weitere Kunstschaffende mit hinzu. Auch in diesem Jahr war eine Zusammenarbeit mit zwei weiteren Künstlern aus dem Ort geplant. Neben Mays Skulpturen hätten die Besucher dann auch Metallgussarbeiten von Matthias Kramer und Keramik von Evelyn Sudmann bewundern können. Es sei sehr schade, dass die Ausstellung ausfallen muss, sagt Sudmann. Dort lerne man immer viele Menschen kennen und könne sich mit anderen austauschen.

Anzeige

Telefonische Anmeldung erforderlich

May hat viele neue Skulpturen angefertigt, die er trotzdem gern präsentieren möchte. Zahlreiche Arbeiten sind in seinem großen Garten ausgestellt und können dort besichtigt werden. Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon (0 50 31) 99 12 50 anmelden und unter Einhaltung der Abstandsregeln die Ausstellung unter freiem Himmel besuchen.

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Heike Baake