Dedensen

„Ohne Sport kann ich nicht leben“, sagt Birgitt Sebesta. Dass ihr Fitnessstudio nun schon das zweite Mal im Rahmen eines Lockdowns geschlossen ist, bedauert sie sehr. Schnell hat die Sportbegeisterte Alternativen gefunden, sich einen Kellerraum hergerichtet und das Joggen für sich entdeckt. „Ich habe auch bei einem Onlinekurs die Fitnesstrainer-C-Lizenz erworben“, berichtet die Dedenserin. Damit könne sie später sogar in einem Studio Kurse geben und hätte gleichzeitig ihr Wissen über den Aufbau von Muskeln und Sehnen erweitert.

Lesen Sie auch Seelze-Dedensen: Jugendliche bauen sich ein eigenes Fitnessstudio

Ausgleich zum Homeoffice

Die Fototapete mit Motiven aus der Karibik und der große Spiegel kommen in dem kleinen Kellerraum derzeit groß raus. Die direkt davor positionierte Yogamatte, Hanteln, Fitnessbänder, Faszienrolle und Yogablöcke lassen erkennen, dass dort sportliche Aktivitäten stattfinden. Es ist die Alternative zum Fitnessstudio, die Sebesta sich während des Lockdowns geschaffen hat. Dort kann sie ihre Sportbegeisterung ausleben und einen Ausgleich für die Tätigkeit im Homeoffice schaffen. „Sonst bin ich bis zu viermal wöchentlich im Studio“, sagt sie. Anfang der Pandemie habe sie manchmal auch mit einer Freundin zusammen Sport gemacht, aber das sei mittlerweile nicht mehr der Fall. Mit den Verschärfungen habe sich alles verändert und keiner ihrer Freundinnen habe noch Lust auf ein gemeinsames Fitnessprogramm.

Anzeige

Mehrmals wöchentlich betreibt Birgitt Sebesta in ihren Kellerraum ihr privates Fitnessprogramm. Quelle: Heike Baake

Sport als Lebenselixier

Sebesta, die 20 Jahre im Wasserballsport zu Hause war, ist in vielen sportlichen Bereichen aktiv. Sie begeistert sich nicht nur für Fitness und Joggen, als passive Yogalehrerin baut sie auch entspannende Übungen in ihren Alltag ein. Und ohne Pandemie hätte sie in diesem Monat eigentlich ihre Ausbildung zur Aquafitnesstrainerin begonnen. Als Schwimmlehrerin ist die Dedenserin bereits beim Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover (UFO) freiberuflich tätig, der jedoch derzeit ebenfalls pausiert. „Sport ist mein Lebenselixier, das gibt mir total viel“, sagt die Geschäftsführerin einer Spedition. Sie sei stolz auf sich, wenn sie sich gequält habe. Zum Joggen müsse sie sich zwar bei diesem Wetter manchmal aufraffen, aber das anschließende positive Gefühl sei es ihr immer wert.

Wichtig ist es für Sebesta, dass sie ihre Tage im Lockdown strukturiert. „Ich lege mir in vielen Dingen eine Challenge auf“, berichtet sie. Das würde ihr auch bei der Arbeit im Homeoffice helfen. „Man muss das Beste draus machen und versuchen, immer positiv zu denken“, erklärt sie. Mit dem Sport schaffe sie sich ihre kleinen Inseln im Pandemiealltag.

Von Heike Baake