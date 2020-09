Letter

Die Dürre im Sommer verändert den beliebten Wiesenweg in Letter: Am Spazier- und Radweg sind nun mehr als 20 Bäume gefällt worden. Vor allem den flach wurzelnden Arten wie Birken hat die Hitze zugesetzt. Viele von ihnen haben so massive Trockenschäden erlitten, dass sie nicht mehr zu retten sind.

Zur Galerie Der Baumbestand am Wiesenweg in Letter lichtet sich. Der Betriebshof muss vertrocknete Birken fällen.

Der Wiesenweg ist Letters Nord-Süd-Verbindung zwischen Hirtenweg und Lange-Feld-Straße. Damit Passanten nicht von vertrockneten Ästen oder gar umstürzenden Stämmen gefährdet werden, rückten in der zurückliegenden Woche die Mitarbeiter des Seelzer Betriebshofs an und fällten die abgestorbenen Bäume. Während der Arbeiten mussten Abschnitte des Weges aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Mitarbeiter des Betriebshofes schredderten das Holz und verteilten die Häcksel vor Ort.

Von Patricia Chadde