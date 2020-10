Letter

Die Bläserakademie des Jugendblasorchesters Seelze läuft wieder im Vollbetrieb – allerdings mit einigen Besonderheiten. Rund 65 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 16 Jahre musizieren zurzeit in der Bläserakademie. Die Organisation des Unterrichts unter Corona-Bedingungen hat den zwölf Lehrkräften, den Dirigenten und den Koordinatoren einiges abverlangt.

Corona-Pandemie erfordert viel Kreativität

„Die Corona-Zeit hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Wir konnten diese Zeit aber durch Onlineunterricht überbrücken und schon vor den Sommerferien den Präsenzunterricht wieder aufnehmen“, sagt Steffen Hospodarz, Initiator und Koordinator der Bläserakademie. Seit Beginn des neuen Schuljahrs ist auch die Orchesterarbeit wieder angelaufen, wenn auch mit Einschränkungen. So spielen Holz- und Blechbläser im 14-tägigen Wechsel.

Schüler vermissen direkten Kontakt

Neben organisatorischen Hürden während der Onlinephase war es für die Lehrkräfte eine besondere Herausforderung, die Motivation der Lernenden aufrechtzuerhalten. „Viele vermissten den direkten Kontakt zur Lehrkraft und das gemeinsame Musizieren im Orchester. Einige Schüler verließen die Bläserakademie, doch der überwiegende Teil stellt sich den Herausforderungen“, berichtet Fenja Ruhmann, die für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Jugendblasorchesters Seelze zuständig ist.

Geprobt und unterrichtet wird mittwochs

In der Bläserakademie ist jedes Ausbildungsniveau zu finden – vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. „Wir haben uns einen sehr guten Ruf in der Musikszene erarbeitet“, sagt Hospodarz. Dadurch gelinge es, fachlich hervorragende Lehrkräfte zu verpflichten. Die meisten Instrumentalfächer hätten mit zwei Lehrkräften besetzt werden können. Außerdem existiere für jedes Ausbildungsniveau ein eigenes Orchester.

Unterricht und Orchesterproben finden mittwochs von 14 bis 19 Uhr in der Regenbogenschule statt. „Wir sind sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit mit der Grundschule Seelze. Ohne die Möglichkeit der Nutzung der Räumlichkeiten wäre unsere Ausbildung so nicht durchführbar“, sagt Ruhmann.

Es sind noch Plätze frei

Einen Schwerpunkt legt die Bläserakademie auf die Unterstützung von Kindern aus bildungsbenachteiligten Familien. So wird nach den Herbstferien wieder das Projekt „Musik macht stark“ starten. Die Phase „Kennenlernen der Instrumente“ dürfte diesmal aber nicht so einfach werden – denn: Die Kinder dürfen die Instrumente nicht direkt ausprobiert. „Das hat es in der über siebenjährigen Projektgeschichte noch nie gegeben“, sagt Ruhmann.

Aktuell gibt es noch in jeder Instrumentalgruppe und auf jeder Ausbildungsstufe freie Plätze für Neueinsteiger. Interessierte können sich per E-Mail an ausbildung@jbo-seelze.de oder unter Telefon (05137) 94023 bei Steffen Hospodarz anmelden.

Von Patricia Chadde