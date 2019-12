Seelze

In der letzten Woche vor Weihnachten haben die Orchester der Bläserakademie im Jugendblasorchester Seelze (JBO) „Weihnachtliches und mehr...“ im Forum des Schulzentrums Seelze zu Gehör gebracht. Um sich einen Sitzplatz zu sichern, warteten die Besucher in langen Schlangen. Die jungen Musiker traten dann in drei unterschiedlichen Orchesterbesetzungen auf.

Musiker zeigen breites musikalisches Repertoire

Das Programm beinhaltete eine Vielfalt unterschiedlicher Stücke. So wurden nicht nur weihnachtliche Stücke gespielt, sondern unter anderem auch ein Medley zu „Fluch der Karibik“ – eine Gelegenheit, die Fähigkeiten der JBO Beginners Advanced unter der Leitung von Robert Klassen zu präsentieren. Steffen Hospodarz moderierte den Abend. Ein besonderes Augenmerk legte er auf den Förderverein Con Brio. Denn nicht zuletzt durch das Engagement von außenstehenden Personen habe die Bläserakademie auf bis zu 80 Musiker wachsen können, sagt Hospodarz in der Eröffnung.

Nach diesen Worten startete das Konzert mit den JBO Beginners Basics unter der Leitung von Arne Pünter. Sie bilden das jüngste der drei Orchester. Zu hören waren bekannte Lieder wie „Jingle Bells“ oder „Hört ihr Engel (Gloria)“. Eine Weihnachtsmusik, welche auch den kleinsten Musikern bekannt war – und das war deutlich zu vernehmen. Mit vollem Elan und sattem Sound schallten diese Lieder dem Publikum entgegen, das spätestens zu „O Tannenbaum“ von den drei Klarinettistinnen Carla, Julia und Nora zum Mitsingen ansetzte.

Weihnachtslieder wurden akribisch ausgearbeitet

Anschließend nahmen die JBO Beginners Advanced den Konzertsaal mit auf eine musikalische Reise in die Karibik, um dann direkt die Weihnachtsstimmung mit Klängen zu „Frosty the Snowman“ in Gang zu bringen. Vor Beendigung des Konzertprogramms durfte ein Beitrag des Jugendorchesters nicht fehlen, das sein Repertoire mit „The Christmas Song“ und „Rudolph, the Red Nosed Reindeer“ vielseitig und akribisch ausgearbeitet hatte. Eine Ausgewogenheit von Percussion und sich eingliederndem Sound der Blechbläser war das Ergebnis. Die Holzbläser überzeugten mit kleinen Solopassagen und lyrischen Melodien im Medley „Best of Queen“.

Bläserakademie ist zufrieden

Nach lang andauerndem Applaus der Konzertbesucher gesellten sich die JBO Beginners Basic und Advanced zu den Ältesten, um tatkräftig gemeinsam mit jenen zu musizieren – Austausch der Bläserakademie-Generationen und eine Möglichkeit für die „kleinen Musiker“, größere Orchesterluft zu schnuppern. Hier war schließlich ein 60 Personen starkes Orchester auf der Bühne zu sehen, welches „We Wish You a Merry Christmas“ als Rausschmeißer für alle Gäste in klanglicher Fülle spielte.

Die Holzbläserinnen Greta, Julina, Marie und Mia der JBO Beginners Basic freuten sich, die Zugabe sogar zweimal mit allen zusammen zu spielen. Mit rund 130 Zuhörern waren fast alle Plätze im Publikum besetzt. „Den Schülerinnen und Schülern der Bläserakademie im Jugendblasorchester Seelze hat das Konzert viel Spaß gemacht und durch die eingeforderte Zugabe war die Weihnachtsstimmung auch bei den nach Hause gehenden Konzertbesuchern zu spüren“, berichtet JBO-Sprecherin Fenja Ruhmann.

Von Thomas Tschörner