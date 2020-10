Seelze

Wer genau hinschaut, kann es vom kirchlichen Friedhof aus erkennen: das mit einem Gitter abgedeckte Loch in der Ostseite der Seelzer Rathausfassade. Ein anonymer Beobachter, weist in einem Schreiben, dass dieser Zeitung vorliegt, darauf hin, dass Seelzes neuer Stadtbaurat Dirk Perschel insgesamt zehn Klimageräte beschafft hat. Nun will er für die Abluft der Geräte entsprechend viele Löcher in die denkmalgeschützte Fassade bohren lassen. Damit werde das Gebäude unwiederbringlich beschädigt, so der anonyme Verfasser des Briefes. Perschel setze sich wissentlich über geltendes Recht des Denkmalschutzes hinweg. Die Stadt weist die Kritik zurück.

Erstes Loch dient zu Testzwecken

„Es gibt tatsächlich dieses Bohrloch“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Die Stadt habe als Test für eine mögliche Nutzung von Klimaanlagen im Altbau des Rathauses aufgrund der dort vorherrschenden erheblichen Hitzeeinwirkung in den Sommermonaten eine Kernbohrung auf der Ostfassade vornehmen lassen. Das gebohrte Loch, durch das die Warmluft aus einem Büro nach außen geleitet werden soll, habe einen Durchmesser von etwa 15 Zentimetern. Außen sei das Bohrloch von einem etwa 15 mal 15 Zentimeter großen Lüftungsgitter verdeckt worden. „Damit stellt es für die Ansicht des Gebäudes einen kaum wahrnehmbaren Eingriff dar.“ Fricke betont, dass die Verwaltung mitnichten auf eigene Faust gehandelt habe, sondern die Aktion für das eine Loch zuvor mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt habe.

Angesichts der sehr hohen Temperaturen in den Sommermonaten seien die Arbeitsbedingungen für die dort Beschäftigten einfach zu schlecht. Quelle: Tschörner

Büroräume sind in den Sommermonaten zu warm

Hintergrund für diesen Test seinen Überlegungen, in mehreren Büros im denkmalgeschützten Altbau des Rathauses Klimaanlagen zu installieren. Angesichts der sehr hohen Temperaturen in den Sommermonaten seien die Arbeitsbedingungen für die dort Beschäftigten einfach zu schlecht. Die Stadt habe auch über alternative Möglichkeiten zur Senkung der Temperaturen nachgedacht. So sei auch mit mobilen Klimageräten experimentiert worden, deren Abluftschlauch aus dem auf Kipp stehenden Fenster gehängt wurde. Damit nicht sofort wieder warme Luft hineinkomme, habe es mit Klettverschlüssen in der Öffnung befestigte Stoffbahnen gegeben, die lediglich ein Loch für den Schlauch hatten. Allerdings isoliere der Stoff nicht wirksam vor der Hitze. Eine Installation von Außenjalousien sei aufgrund des Denkmalschutzes ausgeschlossen.

Test wird nächsten Sommer ausgewertet

Weil es in den vergangenen Wochen nicht mehr so warm war, gebe es noch keine belastbaren Ergebnisse. „Die Evaluierung des Tests soll im nächsten Sommer abgeschlossen werden“, sagte Fricke. Dann werde auch klar sein, ob ein Abluftloch in der Fassade eine sinnvolle Maßnahme sei, um die Büros auch in der warmen Jahreszeit gut nutzen zu können.

