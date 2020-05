Seelze

Die Stadt Seelze hat die zwölf Bolzplätze im Gebiet der Obentrautstadt sowie den Skaterplatz in Lohnde mit Wochenbeginn wieder geöffnet. Die Flächen können für kontaktlosen Sport von allen Altersgruppen genutzt werden, teilt Stadtsprecher Carsten Fricke mit. Wie bei allen Sportanlagen müssen die Nutzer einen Abstand von mindestens zwei Metern einhalten. Die Verwaltung bezieht sich dabei auf die Verordnung des Landes Niedersachsen vom 8. Mai, nach der Betrieb und Nutzung öffentlicher und privater Sportanlagen im Freien zur Ausübung von kontaktlosem Sport mit Einschränkungen wieder gestattet ist.

Zweikämpfe beim Fußball sind nicht erlaubt

„Damit können auch die städtischen Bolzplätze und der Skaterplatz nach den rund zweimonatigen Schließungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wieder für sportliche Aktivitäten genutzt werden“, sagt Fricke. Die Stadt rufe alle Bürger dazu auf, den Mindestabstand von zwei Metern auf diesen Flächen und auf allen weiteren Sportanlagen genau zu beachten. Daher seien zum Beispiel Zweikämpfe bei Fußballspielen aus Gründen des Infektionsschutzes aktuell nicht zulässig. Ausgenommen von der Regelung zum Mindestabstand sind lediglich Personen, die zu einem gemeinsamen Hausstand gehören.

Vorgaben sind auf Schildern erläutert

Bereits seit Mittwoch, 6. Mai, sind alle 44 öffentlichen Spielplätze in Seelze für Kinder bis zum zwölften Lebensjahr wieder geöffnet, die aber in Begleitung eines Erwachsenen sein müssen. Voraussetzung ist außerdem, dass jede Person während des Aufenthalts auf dem Spielplatz einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person einhält, die nicht zum eigenen Hausstand gehört. Die Stadt bitte alle Bürger, sich strikt an die Vorgaben zur Nutzung der Spielplätze und Sportanlagen sowie allgemeine Hygieneregeln zu halten, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Die wesentlichen Nutzungsvorgaben hat die Verwaltung zusätzlich auf allen Spiel- und Bolzplätzen in anschaulicher Weise ausgeschildert. Der städtische Ordnungsdienst wird die Spiel- und Bolzplätze sowie die weiteren Freizeit- und Sportanlagen verstärkt kontrollieren und Verstöße gegen die Nutzungs- und Kontaktbeschränkungen ahnden, kündigte Fricke an.

