Seelze

Box-Landestrainer Arthur Mattheis und der Präsident des Niedersächsischen Box-Verbandes Manfred Schumann haben einen Termin, der ihr Herz berührt. „Wir wissen, dass Sportler wirklich Glück haben, weil sie über einen besonders leistungsfähigen Körper verfügen“, erläuterte Arthur Mattheis am Mittwoch. „Zugleich behalten wir die Menschen im Blick, denen es weniger gut geht“, ergänzte Manfred Schumann und hat dabei vor allem krebskranke Kinder und Jugendliche vor Augen. „Zum Sport gehört neben Leistung auch Solidarität“, fand auch Arthur Mattheis. Drei seiner sportlichen Schützlingen machten am 29. Juni beim Steinhuder „Boxen am Meer“ mit und zeigten trotz brüllender Sommerhitze herausragende Leistungen.

Boxer und Publikum vergessen kranke Kinder nicht

Bei der internationalen Veranstaltung im Wunstorfer Ortsteil ging es bei den teilnehmenden Boxern und ihrem begeisterten Publikum aber Ende Juni nicht allein um sportlichen Ehrgeiz, sondern auch um Unterstützung für krebskranke Kinder und Jugendliche. So baten die Organisatoren alle Boxkampfzuschauer um die Spende eines Euros, welcher der Kinder- und Jugendkrebsklinik Auf der Bult in Hannover zugutekommen wird.

Publikum spendiert 500 Euro

„Wir freuen uns über 500 Euro, die für diesen guten Zweck zusammen gekommen sind“, sagte Arthur Mattheis, der erst für ein Foto mitsamt Scheck in den Seelzer Räumlichkeiten des Boxsportklubs posierte und sich gleich nach der Aufnahme mit Schumann auf den Weg nach Hannover machte, um die 500 Euro-Spende persönlich zu übergeben.

Boxtrainer Matthies behält auch Seelzer Kinder und Jugendliche im Blick. „Leider können wir im Verein gerade keinen Nachwuchs aufnehmen. Aber wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung,“, berichtete Mattheis.

Von Patricia Chadde