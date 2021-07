Seelze

Die Bertolt-Brecht-Gesamtschule soll die brachliegende Minigolf-Anlage erhalten. Damit erfüllt sich ein Wunsch der Schule, der von der SPD-Fraktion mit einem Antrag in die politischen Gremien getragen wurde. „Allerdings können nicht alle Ideen umgesetzt werden, da das Gelände Überschwemmungsgebiet ist“, sagt Stadtsprecher Carsten Fricke. Diese Fläche könne zwar überplant, aber nicht überbaut werden. Der Bahnengolfclub Seelze, der den Minigolf-Platz rund 40 Jahre lang betrieben hatte, hatte sich Ende Juni 2018 aufgelöst (siehe Kasten unten).

Schule will Grundstück vielfältig nutzen

Die Minigolf-Anlage liegt in unmittelbarer Nähe des Schulzentrums Seelze und ist für die Schülerinnen und Schüler zu Fuß in kurzer Zeit erreichbar. Deshalb will die Bertolt-Brecht-Gesamtschule das Gelände im Unterricht durch Kurse pflegen und nutzen. „Denkbar sind sowohl sportliche, naturwissenschaftliche als auch pädagogische Nutzungsinhalte“, schreibt die IGS in ihrem Konzept zur schulischen Nutzung des Geländes der Minigolf-Anlage an der Grand-Couronne-Allee.

Das brachliegende Minigolf-Gelände kann wohl künftig von der Bertolt-Brecht-Gesamtschule genutzt werden. Quelle: Thomas Tschörner

Schüler könnten Grundstück teilweise selbst gestalten

Für die Gesamtschule ist ein Walderlebnispfad mit Bepflanzungen und entsprechenden Beschilderungen ebenso denkbar, wie ein „Pfad der Sinne“ mit Fühl- und Hörkästen, ein grünes Klassenzimmer für den Unterricht in und an der Natur, ein Waldtheater mit einer Kunstausstellung sowie ein Trimm-Dich-Pfad zur aktiven Gesundheitsförderung. Möglich wäre auch, einzelne Bahnelemente der Minigolf-Anlage in ein oder mehre Projekte zu integrieren. Die Bertolt-Brecht-Gesamtschule bringt auch eine gemeinsame Nutzung der Fläche mit der Anne-Frank-Schule, der Förderschule im Schulzentrum, ins Gespräch. „Die zur Umsetzung der Projekte notwendigen Schritte könnten zum Teil auch durch schulische Aktionstage in Eigenarbeit geleistet werden, um auch als Schule einen Beitrag für eine eventuelle Nutzung des Geländes zu leisten“, heißt es in dem Konzept weiter.

Auf Grundstück darf nicht gebaut werden

Allerdings sind die Möglichkeiten auf dem Grundstück nach Einschätzung der Stadtverwaltung begrenzt. Denn das Gelände liegt im Außenbereich und im Überschwemmungsgebiet. „Eine bauliche Entwicklung der betreffenden Fläche, sofern sie nicht ausschließlich der Verbesserung des Hochwasserschutzes dient, ist daher ausgeschlossen“, informiert die Verwaltung in einer Vorlage die politischen Gremien der Stadt. Damit käme auch eine Außensportanlage nicht in Betracht. Die Stadt geht aber davon aus, dass die bisherige Minigolf-Anlage Bestandsschutz genießt und eventuell für die Schülerschaft ertüchtigt werden könnte. Weil durch die Erweiterung des Schulzentrums Seelze teilweise Pausenflächen wegfallen sei es sinnvoll, ruhige und grüne Ausgleichsflächen zu gestalten, wie es die Schule in ihrem Konzept bereits vorsieht.

Nach den Sommerferien soll es losgehen

Minigolfverein fehlten zuletzt die Mitglieder Der Bahnengolfclub Seelze (BGC) hatte 40 Jahre lang den Minigolf-Platz betrieben. Der Sport stand in dem Verein im Mittelpunkt: Lange Jahre hatte die Mannschaft des BGC in der Landesliga Nord gespielt. 1999 diente das Vereinsgelände sogar als Austragungsort für die Deutschen Meisterschaften. Aber auch private Gäste konnten die Anlage viele Jahre nutzen. Um die Pflege kümmerten sich die Vereinsmitglieder. Allerdings fanden sich letztlich immer weniger Freiwillige. Schließlich verkündete der Verein zum 30. Juni 2018 seine Auflösung. Damit waren alle Versuche, die Schließung zu verhindern, gescheitert. Grund waren fehlende Mitglieder fehlten. Von den zuletzt 19 Mitgliedern hätten außer dem Vorstand vielleicht noch drei oder vier etwas gemacht – zu wenig für die Aufrechterhaltung des Betriebs, verkündete der letzte Vereinsvorsitzende Frank Harms damals. Seitdem liegt die Fläche brach und Bahnen wuchern immer mehr zu.

„Nach der Übergabe der Fläche nach den Sommerferien plant die Schule, die Nutzung der ehemaligen Minigolf-Anlage gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern vorzubereiten“, sagte Fricke. So sollen unter anderem Beete angelegt und ein Barfuß-Pfad eingerichtet werden. Die Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen liege der Schule besonders am Herzen, sagte der Stadtsprecher.

Von Thomas Tschörner