Seelze

In einer Bushaltestelle an der Hannoverschen Straße ist am Freitag gegen 22 Uhr ein Zeitungsstapel in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Durch das Feuer ging eine Glasscheibe der Bushaltestelle zu Bruch. Die Ortsfeuerwehr Seelze konnte das Feuer schnell löschen. Die Polizei ermittelt gegen einen amtsbekannten 18-jährigen Hannoveraner, der sich in der Nähe aufhielt. Der Tatverdächtige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Von Thomas Tschörner