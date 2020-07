Seelze

Rund 90 Kubikmeter von sogenanntem Öcocolor haben die Beschäftigten des städtischen Betriebshofs am Montag auf dem Brezelweg im Grünzug nahe dem Spielplatz in Seelze-Süd verteilt. Die Holzschnitzel bieten einen umweltverträglichen Bodenbelag, der einen weichen und rutschhemmenden Auftritt gewährleisten soll. „Der Belag hat einen die Schritte dämpfenden Effekt, es fühlt sich an wie das Gehen auf einem Waldboden“, erläuterte Sybille Brenner von der Abteilung Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz.

Rundweg von Familien genutzt

Schon von Weitem waren die Aktivitäten in der Nähe des Spielplatzes zu erkennen: Ein roter Radlader und zwei große Berge Öcocolor machten manchen Spielplatzbesucher neugierig. Auch Jose Prada, der mit seiner einjährigen Tochter unterwegs war, sah dem Treiben gespannt zu. „Man sieht, dass etwas investiert wird, das ist gut“, sagte er. Als Anwohner freut er sich sehr darüber, denn den Brezelweg nutzt er mit seiner Familie oft für einen kleinen Spaziergang.

Die Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs, Armin Oltrogge und Sybille Brenner, von der Abteilung Stadt-, Grünplanung und Umweltschutz freuen sich über den neuen Belag. Quelle: Heike Baake

800 Meter ist der Rundweg lang, der in Form einer Acht zum Spaziergang einlädt. 2014 wurde der Weg im Grünzug zwischen dem ersten und dem dritten Bauabschnitt angelegt. Der Weg führt Spaziergänger an Rasenflächen und Blumenwiesen entlang, die als Ausgleichsflächen dienen und auf denen derzeit zahlreiche Sommerblumen blühen. „Nach sechs Jahren musste der abgenutzte Belag jetzt erneuert werden“, sagte Brenner. Mit den hellen, neuen Holzschnitzeln bietet der Brezelweg nun einen optischen Kontrast zu dem in unmittelbarer Nähe liegenden Hauptweg, der mit einer wassergebundenen Decke versehen ist.

Armin Oltrogge, Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs, verteilt die Holzschnitzel, die der Radlader ablädt. Quelle: Heike Baake

Instandhaltungsarbeiten auch auf Spielplatz

Auch auf dem in der Nähe liegenden Spielplatz wurden Arbeiten zur Instandhaltung in Angriff genommen. „Wir mussten viele Holzteile abschleifen oder ganz austauschen“, sagte die Mitarbeiterin der Stadt. Oft sei das Material verbraucht, aber auch Vandalismusschäden müssten regelmäßig beseitig werden. Aktuell sei das Netz des Fußballfeldes zerrissen worden und müsste ausgebessert werden.

Viele Holzteile sind auf dem Spielplatz Seelze-Süd ausgetauscht. Quelle: Heike Baake

Besonders freue sie sich, dass in absehbarer Zeit die Anlage um eine Tischtennisplatte erweitert würde. Dabei handele es sich um eine Spende des Ortsrates, mit der das Spielangebot verbessert werden könne. „Wir haben den Platz, das ist das Schöne – jetzt müssen wir nur noch die zweimonatige Lieferzeit abwarten“, meinte sie.

Von Heike Baake