Seit sie in Seelze lebt, macht Britta Scherbanowitz Sport im Verein. 1974, als sie mit ihren Eltern nach Letter zog, fing sie im Alter von neun Jahren mit dem Turnen bei der SG Letter 05 an. „Drei Jahre später bin ich zum Handball gekommen“, erinnert sich Scherbanowitz. „Erst habe ich in der C- und später in der B-Jugend gespielt.“ Ihr 25-jähriges Vereinsjubiläum hat die 54-Jährige bereits gefeiert und ihre silberne Anstecknadel entgegengenommen.

Auch als Schiedsrichterin aktiv

Heute ist sie Vorsitzende des Vereins, allerdings blickt Scherbanowitz auf viele ehrenamtliche Tätigkeiten zurück. Viele Jahre engagierte sie sich als Jugendwartin, aber auch als Trainerin war sie aktiv. „Handball ist mein Leben“, sagt sie und erzählt, dass sie nicht nur Jugendliche, sondern auch die Damenmannschaft trainiert habe. Auch als Abteilungsleiterin der Handballabteilung setzte sie sich für den Verein aktiv ein. „Ich habe auch einen Schiedsrichter-Schein“, meint Scherbanowitz. Da sei sie im Notfall auch mal eingesprungen.

Als sie vor drei Jahren gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könne, den Vorsitz des Vereins zu übernehmen, musste sie nicht lange überlegen. „Ich hab es mir zugetraut, aber es ist nicht so einfach, wie man es sich vorstellt“, sagt Scherbanowitz. Gern habe sie deshalb die vom Regionssportbund angebotenen Qualifikationskurse angenommen, um sich auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten.

Scherbanowitz hält sich einen Tag für die Vereinsarbeit frei

Mittlerweile ist Scherbanowitz seit zwei Jahren als Vorsitzende tätig und ist dankbar für die Unterstützung ihres Vorgängers und Ehrenvorsitzenden Klaus Günther. „Ich kann ihn jederzeit anrufen, er kommt immer gern“, sagt sie. Auch der gesamte Vorstand stehe ihr immer zur Seite. Ohne diese komplette Unterstützung würde der Verein nicht laufen.

Als Vorsitzende des Vereins ist Scherbanowitz für Interessenten, Sportler und Trainer die Ansprechpartnerin. Einmal im Monat trifft sie sich mit dem geschäftsführenden und alle drei Monate mit dem gesamten Vorstand. Diese Sitzungen werden von ihr vorbereitet und geleitet. Auch die jährliche Hauptversammlung fordert den Einsatz der Vorsitzenden. Hierfür müssen nicht nur ein großer Raum angemietet, sondern auch zahlreiche Vorbereitungen getroffen werden. „Wir müssen Urkunden drucken und die Präsente vorbereitet“, sagt sie. Dass sie als erste Arzthelferin in einem Rhetorikkurs geschult wurde, kommt ihr auch heute als Vereinsvorsitzende zugute.

Einen Wochentag hält sich Scherbanowitz, die in einer Arztpraxis arbeitet, komplett für die Vereinsarbeit frei. Dann ist sie von morgens bis nachmittags in der Geschäftsstelle anzutreffen. „Mein Chef unterstützt mich sehr, aber vor allem auch meine Familie“, sagt sie. Das sei für sie eine gute Voraussetzung bei der Ausführung des Amtes. Für die Vereinssekretärin Britta Klaus ist die Vorsitzende immer zu erreichen.

Die Probleme kommen mit nach Hause

Derzeit bereitet die defekte Flutlichtanlage der Vorsitzenden große Sorgen. „Drei Kostenvoranschläge mussten eingeholt werden, um Zuschüsse beim Regionssportbund Hannover zu beantragen“, erklärt sie. Zusätzlich habe ein Architekt die Standfestigkeit der Flutlichtmasten bescheinigen müssen. „Das war insgesamt sehr viel Arbeit, um letztendlich einen Zuschuss von 30 Prozent zu bekommen.“ Das Anliegen des Vereins werde bereits seit sechs Wochen geprüft.

Auch die ausgefallene Bewässerungsanlage belastet die Vorsitzende, denn die heißen Temperaturen und der fehlende Regen haben dem Rasen zugesetzt. „Kosten für einen neuen Rasenplatz konnten wir nicht durch die Einnahme der Beiträge decken“, erklärt sie. Für Scherbanowitz lassen sich Sorgen, Aufgaben und Arbeiten für den Verein jedoch nicht auf einen einzigen Wochentag reduzieren:„Ich nehme das auch mit nach Hause, denn es belastet mich ja auch.“ Allerdings versuche die Stadtverwaltung, den Verein zu unterstützen und dafür sei sie dankbar.

Trotz der Verantwortung und der Belastungen ist Scherbanowitz gern Vorsitzende. „Ich liebe es, ehrenamtlich zu arbeiten, und finde es schön, im Verein tätig zu sein“, sagt sie. Womöglich wird sie in die Vereinsgeschichte eingehen: Sie ist die erste weibliche Vorsitzende. Ob der Arbeitseinsatz zur Platzpflege, der Schützenausmarsch, die Ausflüge oder Großveranstaltungen wie Rock am Stadion – ihr liegen alle Aufgaben und Ereignisse einfach am Herzen. Ein Verein, so sagt sie, könne nicht ohne das ehrenamtliche Engagement existieren.

Von Heike Baake