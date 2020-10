Seelze

Statistisch gesehen hätten Senioren kein größeres Risiko, Opfer von Kriminellen zu werden als die übrige Bevölkerung, sagt Kontaktbeamtin Melanie Schriefer. Dennoch sei es wichtig, diese Zielgruppe regelmäßig immer wieder auf Risiken und Gefahren hinzuweisen. Die Broschüre „Im Alter sicher leben“, die für Senioren im Alter ab 70 Jahren vorgehen ist, soll dazu beitragen – sie soll aufklären, informieren und sensibilisieren.

Detlef Schallhorn, (von links), Stefan Oltsch, Melanie Schriefer, Hans Werner Weiss, Fatima Bruckert, Erika Monecke und Ralf Hantke freuen sich über die gemeinsame Broschüre. Quelle: Heike Baake

4500 Broschüren werden verteilt

Insgesamt werden 4500 Broschüren bis Ende Oktober im Stadtgebiet und in allen Ortsteilen verteilt. Einem großen Teil der Empfänger wird die Broschüre per Post zugestellt, ausgewählte Senioren bekommen sie persönlich von Polizeibeamten überbracht. „Durch diese bürgerorientierte Polizeiarbeit kommen wir mit den Senioren in Kontakt und können auch unsere Hilfe direkt anbieten“, sagt Ralf Hantke, Leiter des Polizeikommissariats Seelze. Er sei froh, dass diese Aktion in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Seelze und der Stadtverwaltung Seelze innerhalb von vier Wochen realisiert wurde. Die Broschüre sei auf die Zielgruppe abgestimmt: Das Wesentliche ist in einer größeren Schrift zusammengefasst, die Texte sind mit Bildern und Platz für Notizen abgerundet.

Melanie Schriefer (von links), Ralf Hantke und Fatima Bruckert setzen sich mit ihren Kollegen für die Sicherheit der Senioren ein. Quelle: Heike Baake

Handtaschenraub, Enkeltrick, falsche Polizeibeamten oder Haustürgeschäfte: Das Heft klärt auf, informiert und beschreibt anschaulich Tricksituationen. „Es ist ein Rundumschlag von Vorgehensweisen und Verhaltenstipps“, erklärt Kontaktbeamtin Schriefer. Die derzeitige Pandemie würden die Täter besonders ausnutzen und zum Beispiel mit der Behauptung, dass das Geld durch Corona auf der Bank nicht mehr sicher sei, betroffene Senioren stark verunsichern. Die Dunkelziffer sei hoch, so die Kontaktbeamtin, denn viele Senioren würden den Trickbetrug nicht bemerken. Oder es sei ihnen peinlich, darüber zu sprechen.

Tätern keine Chance bieten

Der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Hans Werner Weiss, ist der Meinung, dass man nicht genug Präventionsarbeit leisten könne. Das Allerwichtigste sei jedoch, die Senioren regelmäßig auch darauf hinzuweisen, dass sie sich bei Unsicherheiten immer an die Polizei wenden könnten. Ein großes Problem sieht er bei aufgegebenen Traueranzeigen, bei denen oft die jeweiligen Anschriften mit abgedruckt sind. Dadurch bekämen die potenziellen Täter zu viele Informationen, und ihnen würde eine Kontaktaufnahme leicht gemacht. Auch könnten ältere Vornamen in Telefonbüchern den Betrügern einen entsprechenden Hinweis auf das Alter der Personen geben.

Wichtig sei, dass Seelzes Senioren wissen, dass sie nicht allein gelassen würden, betont Stefan Oltsch, Leiter der Abteilung Soziale Betreuung. Gerade während der Corona-Pandemie mit eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten stehe die Sicherheit jetzt besonders im Mittelpunkt. Der Broschüre werden Anschreiben der Polizei, der Stadt und des Seniorenbeirats beigelegt, die über weitere Hilfsangebote und kommunale Dienstleistungen informieren.

Verhaltenstipps von der Polizei Nicht selten sind falsche Polizeibeamte unterwegs. Bei der Verteilung der Broschüre „Im Alter sicher leben“ sind es jedoch die „echten“ Seelzer Beamten, die mit den Senioren in Kontakt kommen möchten. Dazu gibt Kontaktbeamtin Melanie Schriefer, die gemeinsam mit ihren Kollegen Thorsten Haupt und Fatima Bruckert die Verteilung übernehmen wird, Tipps für das richtige Verhalten. „Wichtig ist, dass die Senioren sich den Dienstausweis zeigen lassen, der immer ein Lichtbild enthält“, sagt sie. Die Seelzer Beamten seien aber auch an ihrer Uniform zu erkennen, würden jedoch bedingt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen. Wer sich in dieser oder einer anderen Situation unsicher fühlt, kann sich jederzeit – 24 Stunden an allen Wochentagen – an die Notrufnummer 110 oder die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 wenden.

Von Heike Baake