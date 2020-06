Seelze

Beim Seelzer Brotkorb werden dringend ehrenamtliche Helfer gesucht, die donnerstags die Einrichtung unterstützen. Es ist der Ausgabetag, an dem regelmäßig 50 bis 70 Personen kommen, um Lebensmittel entgegenzunehmen. „Unsere Fahrer holen die Waren in den Geschäften ab“, erklärt Mitarbeiterin Vera Scheunert. Sie ist für einen reibungslosen Ablauf der Helfer an diesem Tag zuständig. „Ich teile die Ehrenamtlichen ein und bin auch immer vor Ort im Einsatz“, erzählt sie. Ihr Ziel sei es, stets für Kunden und Mitarbeiter präsent zu sein.

Lebensmittel werden kontrolliert

Wer im Team mithelfen möchte, müsse keine besonderen Vorkenntnisse mitbringen, sagt Scheunert. Es reiche aus, Spaß an der Arbeit zu haben. Die Helfer müssen die von den Geschäften gespendeten Lebensmittel sortieren, dabei Frischware wie Obst und Gemüse kontrollieren und bei verschiedenen Produkten auch das Mindesthaltbarkeitsdatum überprüfen. Von 10 bis 14 Uhr nehmen sich die Mitarbeiter hierfür Zeit, von 14 bis 17 Uhr ist die Ausgabe an der Schillerstraße geöffnet. „Je nach Erfordernis müssen wir anschließend noch gemeinsam die Räume sauber machen“, erzählt Scheunert. Das sei für eine Mitarbeiterin zu umfangreich und ließe sich leichter mit dem gesamten Team erledigen.

Ansammlungen werden vermieden

Zu Beginn der Corona-Pandemie verteilten die Brotkorb-Mitarbeiter fertig gepackte Tüten. Inzwischen können die Familien wieder unter dem Angebot auswählen. Da alle bereits bei ihrer Anmeldung eine feste Abholzeit bekommen, werden größere Ansammlungen vermieden. Die Wartezone sei zwar sehr groß, jedoch bedingt durch die Abstandsregelung könnten nicht mehr als zehn Personen zu einer Uhrzeit kommen, sagt Oliver Wehse, der für das Sponsoring zuständig ist.

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat oder weitere Informationen benötigt, kann sich unter Telefon (0179) 3485990 bei Vera Scheunert melden.

Von Heike Baake