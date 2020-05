Seelze

Seit zehn Jahren versorgt der Seelzer Brotkorb Bedürftige in der Obentrautstadt einmal pro Woche mit Lebensmitteln. Doch die ursprünglich angedachte Feier musste aufgrund der Corona-Einschränkungen ausfallen und hat sich auf einen kleinen Kreis reduziert. Angestoßen haben die Ehrenamtlichen am Dienstag in den neuen Räumen an der Schillerstraße mit Bürgermeister Detlef Schallhorn aber doch. Und der hatte auch ein Geschenk zu übergeben.

„Wir freuen uns über jede Spende“, dankte das kommissarische Führungsduo Christiane Heller und Gabriele Karp, das nach dem Rücktritt des Vorsitzenden André Meyer bis auf Weiteres die Leitung des Vereins übernommen hat. Gerade im Moment sei es nicht immer einfach, genügend Lebensmittelspenden zu bekommen.

Renovierung weitestgehend abgeschlossen

Einiges ist passiert in den Räumen der ehemaligen Sozialstation. Der Fußboden ist neu, Wände und Fensterrahmen sind gestrichen, die Elektrik neu gemacht. „Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen“, erzählt Anja Möbius aus dem Gebäudemanagement im Rathaus. Nun sollen die Umbauten erfolgen, aber dazu fehlt noch die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft.

Geplant ist, den derzeit vorhandenen Haupteingang zu schließen und einen neuen im seitlichen Bereich zu schaffen. Damit soll auch verhindert werden, dass die wartenden Kunden sich vor dem Haus aufhalten. Die Wohnungseigentümer hatten mehrfach gegen den Haupteingang im Frontbereich protestiert, weil sie Belästigungen zum Beispiel durch spielende Kinder und Warenanlieferungen befürchteten.

Ausgabe erfolgt hinter Spritzschutz

Auch die neue Küche steht noch aus. „Darüber reden wir noch einmal“, versprach der Bürgermeister dem Brotkorb-Team. Ein wenig Zeit bleibt wohl noch, um alle erforderlichen Dinge zu ergänzen. Aufgrund der Corona-Krise gibt es aktuell noch keinen normalen Betrieb in den neuen Räumen. „Bei der Anzahl von Menschen, die bei einer regulären Lebensmittelausgabe in den Räumen sind, können wir keinen Sicherheitsabstand einhalten“, erzählt Heller. Als Alternative hätten sie sich überlegt, Lebensmitteltüten fertig zu packen und an die Kunden auszugeben. „Dafür nutzen wir die kleine Tür nach vorne raus“, sagt Karp.

Leider seien in der vergangenen Woche nur 25 der 50 gepackten Tüten abgeholt worden. „Viele kommen aus Angst nicht“, glauben Karp und Heller. Die brauche aber niemand zu haben. Die Mitarbeiter geben die Tüten hinter einem Spritzschutz aus, das Tragen einer Maske ist selbstverständlich, der Spender mit Desinfektionsmittel hängt bereit. Bei einer gewöhnlichen Lebensmittelausgabe außerhalb von Corona kommen durchschnittlich zwischen 65 und 70 Haushalte zum Abholen.

Ungewiss sei im Moment auch, wann die nächste Mitgliederversammung einberufen werden könne, bei der auch ein neuer Vorsitzender gewählt werden soll. Das Problem sei, einen geeigneten Raum zu finden, in dem die erforderlichen Abstandsregeln eingehalten werden können. Denn so sehr die ehrenamtliche Arbeit für den Brotkorb Heller und Karp auch am Herzen liegt: „Wir wurden ins kalte Wasser geworfen“, sagen sie unisono. Auf Dauer solle das nicht so bleiben.

Von Sandra Remmer