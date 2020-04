Seelze

Der Seelzer Brotkorb will am Gründonnerstag, 9. April, von 11 bis 13 Uhr an seinen neuen Räumen an der Schillerstraße 2 erstmals Lebensmittel ausgeben. „Es werden fertig gepackte Tüten, eine Auswahl von Lebensmitteln ist nicht möglich, aus einem Fenster vor der Garage herausgegeben“, sagt Brotkorb-Sprecherin Petra Bernhardt-Schlue. Die Garage befindet sich von der Schillerstraße aus gesehen rechts vom Gebäude. Es handele sich um eine symbolische Hilfe, betont Bernhardt-Schlue. Der Brotkorb bitte um Verständnis, dass sich das Angebot ausschließlich an Familien mit Kindern richtet. Es müsse zudem zwingend darauf geachtet werden, dass die Abstandsregel – mindestens 1,5 Meter zueinander – eingehalten wird. Der Brotkorb appelliert deshalb an die betroffenen Kunden, dass pro Familie lediglich eine Person zur Ausgabe kommt.

Derzeit steht noch nicht fest, wann der Brotkorb wieder mit seiner regulären Ausgabe beginnen kann. Der Brotkorb hat erst Anfang des Monats sein neues Domizil bezogen, in dem noch einiges zu tun ist. Der Betrieb war wegen der Corona-Pandemie vorerst eingestellt worden.

Von Thomas Tschörner