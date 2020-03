Seelze

Der Seelzer Brotkorb ist derzeit zur Untätigkeit verdammt. Zwar können aktuell wegen der Corona-Pandemie ohnehin keine Lebensmittel ausgegeben werden, gleichzeitig sind die neuen Räume an der Schillerstraße 2 noch nicht fertig. „Wir können im Moment leider nichts machen, auch wenn wir es händeringend möchten“, sagt Christiane Heller, die derzeit gemeinsam mit Gabriele Karp den Verein kommissarisch leitet.

Vorsitzender ist zurückgetreten

Heller, bislang stellvertretende Vorsitzende im Seelzer Brotkorb, räumt ein, dass derzeit viel auf die beiden Leiterinnen einströmt. Denn der Vorsitzende André Meyer hat seinen Rücktritt erklärt und ist auch gleich aus dem Verein ausgetreten. Meyer hatte bis zuletzt für das von ihm favorisierte Konzept gekämpft, das vor allem die Nutzung des vorhandenen Einganges vorsah. Dagegen hatte sich die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) jedoch gewehrt. Der Rat hatte schließlich für einen separaten Eingang im Bereich der Garage gestimmt, den Meyer wiederum kategorisch ablehnte. Der ehemalige Vorsitzende, der auch Chef der Ratsfraktion der Partei Die Linke ist, war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Mitgliederversammlung vorerst nicht möglich

Vorerst sind Heller und Karp, die bislang für die Kasse zuständig war, in die Bresche gesprungen und haben die Leitung des Brotkorbs übernommen. Auf Zeit – bis die Nachfolge Meyers geklärt ist. Allerdings ist wegen der Corona-Krise auch eine Mitgliederversammlung, bei der ein neuer Vorstand gewählt werden muss, auf unbestimmte Zeit nicht möglich. Weil in den neuen Räumen an der Schillerstraße die Renovierung noch nicht abgeschlossen ist, ist der Brotkorb noch nicht komplett umgezogen. Teile des Mobiliars lagern noch in den bisherigen Räumen am Rande des Schulzentrums in der ehemaligen Hausmeisterwohnung, die der Brotkorb aber wegen der geplanten Erweiterung des Schulzentrums für die Bertolt-Brecht-Gesamtschule aufgeben musste, sagt Heller.

Probleme häufen sich

Zunächst war der Brotkorb optimistisch gewesen, Anfang April wieder Lebensmittel an Bedürftige verteilen zu können. Inzwischen hat Pressesprecherin Petra Bernhardt-Schlue aber mitgeteilt, dass die Einrichtung bis auf Weiteres geschlossen bleibt. „Wir bedauern es außerordentlich, diese Mitteilung machen zu müssen“, sagte Bernhardt-Schlue. „Wir haben ein Problem nach dem anderen“, fasst Christiane Heller zusammen. Derzeit arbeiten noch Handwerker in den Räumen. Deshalb gebe es auch noch keine Endreinigung. Absehbar sei auch, dass Mobiliar fehle. Am Herzen liegt den beiden Leiterinnen ein Sichtschutz vor den Fenstern, um die Kunden des Brotkorbs vor neugierigen Blicken zu schützen. Die maroden Jalousien müssten dringend ersetzt werden. Weil viele Geschäfte wegen der Corona-Pandemie geschlossen seien, könne nichts gekauft werden. Und es fehle noch die Genehmigung der WEG für den Einbau des von der WEG gewünschten separaten Eingangs.

Lesen Sie auch

Seelzer Brotkorb muss seine Ausgabe vorerst schließen

Rat bleibt dabei: Brotkorb bekommt einen separaten Eingang

Brotkorb besteht auf seinem Konzept

Im Konflikt um den Brotkorb-Umzug ist eine Lösung in Sicht

CDU und SPD wollen mit Brotkorb-Team sprechen

Von Thomas Tschörner