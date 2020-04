Seelze

Für den Seelzer Brotkorb war die Öffnung am Donnerstag vor Ostern eine Premiere. „Wir mussten vier Wochen schließen und waren gespannt, wie die erste Ausgabe am neuen Standort laufen würde“, berichtet Christiane Heller, die mit Gabriele Karp kommissarisch den Vorsitz übernommen hatte. Das Team war gespannt und auch ein wenig besorgt, ob die Wartenden den erforderlichen Abstand zum nächsten Kunden einhalten würden.

Am vergangenen Sonnabend war der Umzug erst abgeschlossen worden. Am Gründonnerstag fand sich dann das bewährte Brotkorb-Team bereits morgens zusammen, um Tüten zusammenzustellen. Die Auswahl war beachtlich, denn es wurden zahlreiche Nahrungsmittelspenden geliefert. Der Freundes- und Bekanntenkreis von zwei Neustädter Tagesmüttern hatte sogar Geschenkeboxen gepackt, damit auch der Nachwuchs bedürftiger Familien eine kleine Überraschung im Osternest finden kann.

Nahrung in Tüten wird durchs Fenster gereicht

Wegen der rechtlichen Auflagen zum Infektionsschutz für Brotkorb-Mitarbeiter waren extra nur wenige Helfer vor Ort. Außerdem wurden die Nahrungsmittel-Tüten für Kunden durch ein Fenster gereicht.

„Die erforderliche Abstandsregel – mindestens 1,5 Meter zueinander – wurde eingehalten“, freut sich Christiane Heller. Auch der Appell, dass lediglich ein Familienmitglied zur Ausgabe kommen solle, wurde beherzigt. Rund 750 Seelzer sind derzeit beim Brotkorb als Kunden registriert, doch kam am Donnerstag nur ein Bruchteil der Berechtigten vorbei. „Der Start war anfangs schleppend. Dafür ging es länger als gedacht“, sagte Heller und verbuchte die Premiere als Erfolg. Ob es an der Vorsicht der Menschen oder an der frühen Ausgabezeit ab 11 Uhr lag, ließ sich nicht feststellen. „Wir konnten unsere heutige Öffnung nur online kommunizieren. Das hat wahrscheinlich nicht jeder Interessierte mitbekommen“, vermutete Brotkorb-Helferin Gabriele Karp als Ursache. Obst und Gemüse kann derzeit noch nicht abgegeben werden. Aber „wir helfen, wo wir können“, so Heller. Am Donnerstag, 16. April, soll der Brotkorb wieder öffnen, dann wie gewohnt um 14 Uhr.

Von Patricia Chadde